: Tutti omaggiano Ferdinando Imposimato: ma ci sono 2 ombre sconcertanti che pochi ricordano… - Luca_Scialo81 : Tutti omaggiano Ferdinando Imposimato: ma ci sono 2 ombre sconcertanti che pochi ricordano… - Luca_Scialo81 : Tutti omaggiano Ferdinando Imposimato: ma ci sono 2 ombre sconcertanti che pochi ricordano -

Leggi la notizia su lucascialo

(Di sabato 6 gennaio 2018) Il 2 gennaio è morto l’ex Magistrato, arzillo 81enne che sui Social fino alla fine dei suoi giorni si spendeva ancora contro le malefatte di Governo e Parlamento. Non a caso, il Movimento cinque stelle lo aveva proposto nella sua rosa di candidati come Presidente della Repubblica. Si è occupato della lotta a cosa nostra, alla camorra e al terrorismo in Italia. Come riporta Wikipedia, è stato giudice istruttore dei più importanti casi di terrorismo, tra cui il rapimento di Aldo Moro del 1978, l’attentato a papa Giovanni Paolo II del 1981, l’omicidio del vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura Vittorio Bachelet e dei giudici Riccardo Palma e Girolamo Tartaglione. Il suo impegno gli costò caro: nel 1983 la Camorra uccise suo fratello Franco. Oltre a minacciarlo continuamente. Erano gli anni del potere della Nuova Camorra ...