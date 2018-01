Trump | Usa si inseriranno nel dialogo tra le Coree al momento giusto

Usa - Trump : "Il libro di Wolff è finzione - mai incontrato lautore" : "Un'opera di finzione": così il presidente americano Donald Trump ha definito "Fire and fury", il libro che sta imbarazzando la Casa Bianca. Quanto al suo autore, Michael Wolff, il tycoon ha ribadito ...

Usa - Trump : "Io idiota? Non sono intelligente - sono un genio" : "Non sono intelligente, sono un genio!". Così su Twitter il presidente Usa Donald Trump risponde alle accuse contenute nel libro di Michael Wolff, secondo cui tutto lo staff del tycoon lo riterrebbe "...

Trump : “Non sono intelligente - sono un genio”. Il presidente Usa replica così al libro di Wolff : “Non sono intelligente, sono un genio!” Non si è fatta attendere la replica del presidente degli Stati Uniti Donald Trump a Michael Wolff, che nel suo libro ‘Fire and fury, inside the Trump White House’ lo definisce (citando le testimonianze dello staff della Casa bianca) “un idiota“. The Donald ha affidato come di consueto a Twitter il suo pensiero: “Ora che la storia della collusione con la Russia, dopo un ...

Usa - Trump chiede 18 miliardi dollari al Congresso per muro Messico : L'amministrazione Trump intende chiedere al Congresso Usa quasi 18 miliardi di dollari per costruire oltre 1.100 chilometri di barriere, nuove o sostitutive di quelle esistenti, lungo il confine tra ...

Usa : Editore sfida Trump - libro di Wolff esce oggi. Miliardaria sponsor Bannon lo sconfessa : Uscirà oggi "Fire and Fury: inside the Trump White House" , il libro che sta imbarazzando Trump e la sua famiglia. sfidando la diffida dei legali del presidente, l'Editore Henry Holt ha deciso di ...

Usa - Donald Trump lancia la guerra alla legalizzazione della marijuana : ... Colorado, Washington, Oregon, Alaska, Nevada e California, che dal 1 gennaio ha lanciato ufficialmente il mercato più grande al mondo. Ed entro la fine dell'anno dovrebbero aggiungersi alla lista ...

Usa - Donald Trump lancia la guerra alla legalizzazione della marijuana (mentre il Russiagate infuria di nuovo) : No free marijuana. Donald Trump infrange i stupefacenti sogni degli statunitensi – che hanno legalizzato l’uso ricreativo della cannabis in sei stati con i referendum votati proprio nella stessa tornata che ha portato il tycoon alla Casa Bianca – con una vera guerra. Dopo che il Capodanno è partito in California con la nuova legge l’amministrazione repubblicana, secondo il Wall Street Journale, attraverso il ministro della ...

Usa - Bannon su Trump : "E un grande uomo - lo sostengo ogni giorno" : Il presidente americano Donald Trump "è un grande uomo, lo sapete, lo sostengo ogni giorno". E' il primo commento di Steve Bannon , ex capo della strategia politica della Casa Bianca, dopo che il ...

Usa-Corea - guerra di bottoni. Trump : "Il mio è più grosso" : New York - È sindrome da performance tra Donald Trump e Kim Jong Un. Il presidente americano non ci sta, e dinanzi alla provocazione di inizio anno lanciate dal dittatore nordcoreano riguardo al ...

Smentita e diffida. Trump contro Bannon - che lo accusa : "Incontrò i russi" : Nel pieno della campagna elettorale dello scorso, anche Donald Trump avrebbe incontrato alla Trump Tower, insieme al suo staff, esponenti russi pronti a fornire informazioni compromettenti su Hillary Clinton, la sfidante democratica nella corsa verso la Casa Bianca. È quanto insinua Steve Bannon, l'ex stratega di The Donald da ieri ufficialmente scomunicato dal presidente, sottolineando che è stato il figlio Don Jr a portare gli ...

Usa - Trump diffida Bannon per libro : 6.00 Gli avvocati del presidente Usa, Trump, hanno inviato una lettera di diffida all'ex chief strategist della Casa Bianca, Steve Bannon, sostenendo che ha violato un accordo di non divulgazione parlando all'autore del libro "Fire and fury: inside the Trump White House". Secondo il New York Times,Bannon avrebbe parlato del "presidente, dei membri della sua famiglia e della società,svelando informazioni confidenziali all'autore, Michael Wolff, ...

Usa - Bannon spara a zero sui figli di TrumpIl presidente furioso : "Ha perso la testa" : In un libro di prossima uscita, Steve Bannon accusa Don Trump jr di aver tenuto un comportamento anti-patriottico incontrando un gruppo di russi durante la campagna elettorale. Poi se la prende con Ivanka e il marito.

Russiagate - Steve Bannon attacca : "Trump antipatriottico". Il presidente Usa : "Ha perso la testa" : L'ex chief strategist della Casa Bianca, Steve Bannon , "ha perso la testa". Lo ha detto il presidente Donald Trump , dopo la pubblicazione di alcune anticipazioni di un libro in cui Bannon ha ...

Incidenti aerei in diminuzione negli USA : per Trump è merito suo : Il numero di Incidenti aerei negli Stati Uniti è in costante diminuzione e secondo il presidente Trump è merito suo: “Da quando sono arrivato alla Casa Bianca sono stato molto severo riguardo ai voli commerciali. Buone notizie, nel 2017 non ci sono stati morti, l’anno migliore e più sicuro mai registrato,” ha scritto su Twitter. L’affermazione segue i risultati di due studi pubblicati da una società di consulenza olandese ...