Trump | «Non sono intelligente | sono un genio E molto stabile»

Trump : “Il libro di Wolff è fiction - non l’ho mai incontrato. Io un genio molto stabile” : «Un’opera di fiction». Così Donald Trump definisce Fire and fury, il libro che sta imbarazzando la Casa Bianca, nel corso di una conferenza stampa a Camp David durante la quale dice « Tutto quello che ho fatto è appropriato al 100%». Riguardo all’ autore del volume, Michael Wolff, il presidente Usa ribadisce di non averlo mai incontrato. Trump si ...

Trump : “Non sono intelligente - sono un genio. E sono anche molto stabile” : Il presidente Usa Donald Trump si è definito «un genio stabile», in risposta al dibattito sulla sua salute mentale e le sue capacità di essere il capo della Casa Bianca, che ha preso corpo dopo le rivelazioni contenute nel libro “Fire and Fury”. «Ora che la storia della collusione con la Russia, dopo un anno di intense ricerche, si è rivelata una b...

Twitter ha spiegato perché non banna @realDonaldTrump : Un post del social network dice – senza citarlo direttamente – che censurarlo danneggerebbe il dibattito pubblico The post Twitter ha spiegato perché non banna @realDonaldTrump appeared first on Il Post.

