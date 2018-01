Trump | “Il libro di Wolff è fiction | non l’ho mai incontrato Io un genio molto stabile” 

“Il mio bottone è più grande del tuo” : 5 frasi clamorose di Trump presidente : Di frasi shock Donald Trump ha riempito Twitter e non solo. Specialmente a cavallo della sua campagna per le primarie del Partito Repubblicano dal 2014 e poi nel durissimo e spietato percorso contro Hillary Clinton verso le elezioni del novembre 2016. L’ultima, che farebbe davvero ridere se non toccasse i temi del conflitto nucleare, è passata sempre dal social dell’uccellino: riferendosi al discorso di Capodanno del leader nordcoreano Kim ...

Trump risponde alle minacce di Kim : “Il mio bottone nucleare è più grande del suo” : È gara di pulsanti nucleari fra Donald Trump e Kim Jong-un. Dopo le minacce di Kim il presidente americano ha risposto al collega di Pyongyang attraverso Twitter: «Il leader nordcoreano Kim Jong-un ha appena dichiarato che “il pulsante nucleare è sempre sulla sua scrivania”. Qualcuno di questo regime esaurito e alla fame lo informi per favore che ...

Trump fa la gara con Kim Jong-un : “Il mio bottone nucleare più grande del tuo”. Poi minaccia di tagliare gli aiuti ai Palestinesi : “Il mio bottone nucleare è più grande del tuo”. È gara di pulsanti nucleari tra Donald Trump e Kim Jong-un. Non si è fatta attendere la replica del presidente Usa al leader nordcoreano che nel suo discorso di Capodanno ha minacciato gli Stati Uniti, dichiarando di avere pronto il bottone per il nucleare sulla sua scrivania. “Forse qualcuno di questo regime affamato e impoverito vorrà informarlo che anche io ho un bottone ...

Nord Corea - Trump replica a Kim Jong-un : “Il mio pulsante nucleare è più grande del suo” : Nord Corea, Trump replica a Kim Jong-un: “Il mio pulsante nucleare è più grande del suo” Il presidente americano risponde alle minacce lanciate a Capodanno dal regime di Pyongyang: “Gli Stati Uniti non inizino mai una guerra contro di me”, aveva detto il dittatore NordoCoreano. Intanto ci sarebbe un riavvicinamento tra le due Coree grazie […] L'articolo Nord Corea, Trump replica a Kim Jong-un: “Il mio pulsante nucleare è più ...

Corea del Nord : Trump a Kim Jong-un - “il mio pulsante nucleare è più grande del tuo” : “Il mio pulsante nucleare è più grande del tuo“: lo scrive Donald Trump su Twitter in risposta alle affermazioni del leader NordCoreano Kim Jong-un che ha minacciato gli Stati Uniti dichiarando di avere pronto il pulsante nucleare sulla sua scrivania. “Il leader NordCoreano Kim Jong Un ha appena detto che ‘il pulsante nucleare è sempre sulla sua scrivania’. Forse qualcuno di questo regime affamato e impoverito vorrà ...

Iran - proteste e scontri in piazza/ Video - il regime reagisce : otto morti. Trump : “Il mondo vi guarda” : Iran, Video proteste e scontri in piazza: il regime reagisce, otto morti. Trump avverte: “Il mondo vi guarda”. Le ultime notizie sulle contestazioni e manifestazioni(Pubblicato il Sun, 31 Dec 2017 10:41:00 GMT)

Iran - 6 manifestanti morti negli scontri contro il regime. Trump : “Il mondo vi guarda” : Iran, 6 manifestanti morti negli scontri contro il regime. Trump: “Il mondo vi guarda” Proteste in Iran contro il regime: sei morti e diversi feriti negli scontri. Trump ammonisce il governo Iraniano su Twitter.Continua a leggere Proteste in Iran contro il regime: sei morti e diversi feriti negli scontri. Trump ammonisce il governo Iraniano su […] L'articolo Iran, 6 manifestanti morti negli scontri contro il regime. Trump: “Il mondo vi ...