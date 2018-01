Trieste | Aldo Carli e il suo giro di gioielli nel mercato nero

Trieste choc. Aldo Carli muore durante una violenta rapina in villa : rapina dalle conseguenze tragiche ad Opicina di Trieste. Il colpo è stato messo a segno in una villa in via del Refosco. I ladri hanno aggredito Aldo Carli (70 anni) e ferito la madre. I rilievi di legge sono stati…Continua a leggere →