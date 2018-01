Travolge passanti con auto | trasferito

Mosca - bus sulle scale della metro Travolge i passanti : 5 morti e 15 feriti Video : Choc a Mosca. Almeno 5 persone sono morte e 15 sono rimaste ferite quando un autobus è finito sulle scale di un sottopassaggio della metropolitana. #BREAKING #Terrorism @FoxNews...

Melbourne : auto si lancia sulla folla e Travolge passanti - ci sono feriti : Melbourne: auto si lancia sulla folla e travolge passanti, ci sono feriti L’episodio a Flinders Street, nel centro della città australiana. Molte persone sono state colpite dal Suv. La polizia ha arrestato un uomo.Continua a leggere L’episodio a Flinders Street, nel centro della città australiana. Molte persone sono state colpite dal Suv. La polizia ha […] L'articolo Melbourne: auto si lancia sulla folla e travolge passanti, ci sono feriti ...

