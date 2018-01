Tragedia sull' A21 | è giallo sull' incidente costato la vita a sei persone

Incidente sull'A21 - si tinge di giallo la Tragedia costata la vita a sei persone : Cos’è successo davvero sull’A21? Le immagini del terribile Incidente avvenuto mercoledì scorso nei pressi...

Tragedia in Perù - bus speronato precipita dalla scogliera sulla curva del Diavolo : 48 i morti : E’ fermo a 48 morti il bilancio di un incidente, avvenuto lungo l’autostrada Panamericana Norte a 75 chilometri da Lima, in Perù, dove un autobus è precipitato in una scarpata di un centinaio di metri dopo essersi scontrato con un camion. Sei persone sono rimaste illese, mentre cinque feriti sono stati ricoverati nell’ospedale della città di Callao. L’incidente è avvenuto in un punto tristemente noto come “la curva del ...

Tragedia sull'A21 : 6 morti. 'Ho lasciato il tir in tempo'. Foto-Video : "Eravamo in movimento, sono stato tamponato e ho lasciato il tir in tempo", ha raccontato agli inquirenti l'unico superstite Segui su affaritaliani.it

Tragedia sulla strada : doppio incidente e cisterna in fiamme. Sei morti - due sono bambini : Sei morti fra le lamiere e le fiamme. Un'intera famiglia, e il conducente di un mezzo pesante. E' drammatico il bilancio dell'incidente avvenuto sulla A21, la Torino-Brescia, all'altezza dello ...

Tragedia sulla statale Sorrentina - uomo trovato in strada senza vita : CASTELLAMMARE. Tragedia alla vigilia di Capodanno, un uomo trovato senza vita riverso lungo la statale Sorrentina. Nella tarda notte un uomo, originario della Bulgaria e di circa trenta anni,...

Modella perse una gamba : nuovi risvolti sulla Tragedia di Lauren Video : Lauren Wasser e la sua vicenda si sono poste al centro delle ultime notizie di cronaca. La giovane ragazza di 24 anni nel passato perse una #gamba per via di un'assorbente interno, una sorta di killer che le ha distrutto la vita. In assenza di una gamba, la #Modella ha deciso di continuare a lottare per affermasi nel campo della monda, rivelandosi un esempio per le sue coetanee. La ragazza non è mai uscita definitivamente dal problema di salute, ...

Pompei - Vento forte - luminarie cadono sull'asfalto. Tragedia sfiorata in via Lepanto : Gli ultimi articoli di Cronaca Castellammare - Ancora vandali in azione, distrutti finestrini di un auto in via Regina Margherita Pimonte - Problema alla canna fumaria, in fiamme appartamento in via ...

Australia - commissione d’inchiesta sulla pedofilia : 8mila vittime in 60 anni. “È una Tragedia nazionale”. Accuse alla Chiesa : La pedofilia in Australia “è una tragedia nazionale”. Sono queste le parole usate dal primo ministro Australiano, Malcolm Turnbull, per commentare l’alto numero di casi di abusi sessuali su minori raccolti dalla Royal Commission, la commissione d’inchiesta per gli abusi sui minori istituita nel 2012 dall’allora premier Julia Gillard. Circa 15mila deposizioni, più di ottomila vittime ascoltate in audizioni private in poco più di quattro anni, da ...

Rapporto sulla pedofilia in Australia. "Una Tragedia nazionale" per il premier - un'ondata di casi mai puniti : La pedofilia è "una tragedia nazionale" per l'Australia, "perpetrata per generazioni in molte istituzioni di fiducia", e il Paese "è venuto meno in modo grave ai suoi doveri" di protezione dei minori. Con queste parole il premier Malcolm Turnbull ha commentato il report della Commissione sugli abusi ai minori al termine di 5 anni di lavoro.La Commissione - incaricata di indicare proposte per evitare il ripetersi di situazioni ...

Tragedia sulla provinciale 125 - muore in incidente stradale 58enne marsicana : L'Aquila - Uno scontro frontale tra un auto e un camion sulla provinciale 125 ad Avezzano è costato la vita a una donna di 58 anni di Magliano dei Marsi Maria Giovanna Gentile, questo il nome della vittima era alla guida dell'auto, che forse a causa dell'asfalto bagnato, è andata a scontrarsi contro un camion che viaggiava nella direzione opposta. L’incidente si è verificato nel territorio di Avezzano, nella ...

Roma - Tragedia sulla Laurentina : auto travolge moglie e marito. Lui muore - lei è grave : Un' auto ha investito una coppia stamattina a Roma. È accaduto poco dopo le 9 in via Laurentina all'altezza di viale Africa, nel quadrante sud della Capitale. Il marito, 66 anni, è deceduto dopo ...

Tragedia sulla Majella - muore escursionista di 54 anni : Chieti - Ha perso la vita in un incidente mortale poco prima delle 13 sulla Maiella Mario Tracanna, 54 anni di Roccamontepiano (Chieti), mentre stava sciando con altre persone. Per cause in corso di accertamento ha improvvisamente perso l'equilibrio, ed è precipitato in un crepaccio nel territorio comunale di Caramanico Terme (Pescara), in località Stazzo De Marco. Illesi gli amici che erano con lui. Il corpo senza vita del 54enne ...

Tragedia della Tignamica - la Procura chiede notizie al console sulla trattativa privata : Il Procuratore capo Giuseppe Nicolosi ha incontrato il console Wang Fuguo e ha sollecitato collaborazione sui contatti tra i familiari delle vittime e gli indagati