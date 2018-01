Tournée 4 Trampolini 2018 | Kamil Stoch scrive la storia in una stagione che potrebbe

Tournée Quattro Trampolini : l’albo d’oro e tutti i vincitori. Grande Slam di Kamil Stoch : Kamil Stoch ha vinto la Tournée dei Quattro Trampolini 2018, secondo sigillo consecutivo nella competizione più importante di salto con gli sci la cui storia è nata addirittura nel 1953. Il polacco è semplicemente stato il migliore e ha letteralmente dominato la manifestazione realizzando il Grande Slam (secondo capace dell’impresa nella storia) e mettendo così il suo nome nell’albo d’oro per la seconda volta consecutiva, come ...

LIVE Tournée 4 Trampolini - Bischofshofen 2018 in DIRETTA : Kamil Stoch : non mancano gli ostacoli per il Grande Slam! Colloredo alla seconda serie! : Buon pomeriggio e bentrovati alla DIRETTA LIVE della quarta e ultima tappa della Tournée dei Quattro Trampolini 2018 a Bischofshofen, in Austria. Si conclude dunque quest’oggi, come da tradizione nel giorno dell’Epifania, la 66esima edizione della storica competizione di salto con gli sci. Due salti che si svolgeranno con KO System nella prima delle due serie, con 25 atleti che si qualificheranno alla seconda vincendo gli head-to-head e ...

Tournée 4 Trampolini 2018 : tutti gli accoppiamenti e i qualificati della quarta tappa di Bischofshofen. Gli head to head : La Tournée dei Quattro Trampolini 2018 volge ormai al termine: Kamil Stoch, con tre vittorie nelle prime tre gare e l’autoeliminazione di Richard Freitag (caduto ieri), ha ormai allungato le mani sul Trofeo per il secondo anno consecutivo. Vincendo a Bischofshofen, in Austria, potrebbe diventare il primo a completare il Grande Slam (ovvero a vincere tutte e quattro le tappe) da quando Sven Hannawald ci riuscì nel 2002. nella qualificazione ...

Tournée 4 Trampolini 2018 : brilla Dawid Kubacki nella qualificazione di Bischofshofen - bene gli azzurri : La festa polacca di Bischofshofen è già iniziata: in attesa del bersaglio grosso, con Kamil Stoch fortemente indirizzato verso la vittoria nella Tournée dei Quattro Trampolini 2018, oggi il suo connazionale Dawid Kubacki ha vinto la prova di qualificazione sul trampolino HS 140 della località austriaca. Atterrato a 136 metri, si è confermato ad alti livelli dopo una Tournée in cui è diventato un frequentatore abituale delle primissime piazze. Il ...

Tournée Quattro Trampolini 2018 : Richard Freitag in dubbio per la gara di Bischofshofen : Una brutta caduta oggi, nella prima serie della terza tappa della Tournée Quattro Trampolini 2018 in quel di Innsbruck, a compromettere tutto. Richard Freitag poteva provare a contrastare il dominatore Kamil Stoch per il successo finale, invece è stato costretto a dare forfait alla seconda serie per problemi fisici. Queste le parole del medico della compagine teutonica di salto, riportate da Fondo Italia sulle condizioni di salute del leader ...

VIDEO Tournée Quattro Trampolini 2018 : la terribile caduta di Richard Freitag - addio sogni di vittoria : Richard Freitag si è reso protagonista di una bruttissima caduta a Innsbruck (Austria) dove oggi si disputa la terza tappa della Tournée dei Quattro Trampolini. Il 26enne tedesco era in lizza per la classifica generale insieme a Stoch ma il suo atterraggio non è stato dei migliori ed è pesantemente caduto. Di seguito il VIDEO dell'incidente.