Torna Don Matteo 11 | il capitano ora è una donna

Don Matteo. Da giovedì 11 gennaio Tornano su Rai Uno i misteri di Spoleto : Terence Hill torna a vestire i panni di Don Matteo, uno dei personaggi che da oltre dieci anni l’ha fatto conoscere anche al pubblico più giovane. Il prete investigatore sarà chiamato ancora a risolvere i misteri di Spoleto. giovedì 11…Continua a leggere →

Torna Don Matteo 11 - Carlo Conti reciterà in una puntata : Don Matteo 11 Torna, finalmente, per la gioia dei telespettatori affezionati alle avventure del prete più amato del piccolo schermo. Giovedi 11 gennaio, in prima serata su Rai Uno,

Uomini e Donne - dall’otto gennaio riTorna il programma di Maria De Filippi : Il noto talk show di Maria De Filippi, Uomini e Donne, ritorna lunedì 8 gennaio alle 14.45 su Canale 5 con tante sorprese.

Uomini e Donne - nuove corteggiatrici : Torna l’ex di Monte e non solo : Uomini e Donne, le nuove corteggiatrici: Jessica Cerniglia, Alessandra Costa e Karin Bonucci Nella nuova registrazione del Trono Classico di Uomini e Donne sono arrivate le corteggiatrici per l’appuntamento al buio. Mariano Catanzaro ha visto così scendere delle bellissime Donne solo per lui, in ogni caso alcune si sono dichiarate anche per Nicolò Brigante. Tra […] L'articolo Uomini e Donne, nuove corteggiatrici: torna l’ex di ...

UOMINI E DONNE/ Anticipazioni : Paolo Crivellin verso la scelta? Emanuele Trimarchi Torna? (Trono Classico) : UOMINI e DONNE, Anticipazioni trono classico e news: Paolo Crivellin tornrà in studio per scegliere? Emanuele Trimarchi tornerà alla corte di Sara Affi Fella?(Pubblicato il Fri, 05 Jan 2018 05:05:00 GMT)

REGISTRAZIONE UOMINI E DONNE/ Anticipazioni - Anna Tedesco Torna e vince la sfilata grazie a... Giorgio! : REGISTRAZIONE UOMINI e DONNE, Anticipazioni del trono classico del 4 gennaio. Arriva la scelta di Paolo Crivellin e le prime esterne di Mariano Catanzaro!(Pubblicato il Thu, 04 Jan 2018 22:52:00 GMT)

REGISTRAZIONE UOMINI E DONNE/ Anticipazioni : ecco quando Tornano in studio tronisti e corteggiatori! : REGISTRAZIONE UOMINI e DONNE, Anticipazioni del trono classico del 4 gennaio. Arriva la scelta di Paolo Crivellin e le prime esterne di Mariano Catanzaro!(Pubblicato il Thu, 04 Jan 2018 15:06:00 GMT)

Uomini e Donne/ Anticipazioni : Graziella contro tutti - dopo il silenzio Torna con il nuovo amore (Trono Over) : Uomini e Donne, trono over Anticipazioni e news: in attesa delle nuove registrazioni, Graziella Montanari spara a zero contro la redazione del programma e trova l'amore.(Pubblicato il Thu, 04 Jan 2018 07:05:00 GMT)

Manfredo Bazzanella vs Uomini e Donne?/ Graziella Montanari Torna all'attacco e mostra il suoi nuovo amante! : Uomini e Donne, Graziella Montanari contro Manfredo Bazzanella: nuovo attacco dalla dama, ex del trono Over. "Parla male del programma e dice che alla mensa si mangia male".(Pubblicato il Wed, 03 Jan 2018 19:23:00 GMT)

MADONNA DI MEDJUGORJE/ Messaggio del 2 gennaio 2018 : la testimonianza - “Lei ci invita a Tornare da Dio” : MADONNA di MEDJUGORJE, Messaggio del 2 gennaio 2018: l'apparizione a Mirjana è il primo Messaggio del nuovo anno. La riflessione sul Natale e i precedenti testi delle apparizioni(Pubblicato il Wed, 03 Jan 2018 18:05:00 GMT)

Donna Eleonora Torna a casa : I fremiti libertari scolpiti da Enzo Striano in 'Il resto di niente' sono davvero tornati a casa: sabato e domenica, il 6 e 7 gennaio, alle 19, a Palazzo Serra di Cassano, luogo simbolo della ...

Graziella Montanari Vs Manfredo/ Uomini e Donne - l'ex dama Torna all'attacco : "Parla male del programma!" : Uomini e Donne, Graziella Montanari contro Manfredo Bazzanella: nuovo attacco dalla dama, ex del trono Over. "Parla male del programma e dice che alla mensa si mangia male".(Pubblicato il Wed, 03 Jan 2018 15:20:00 GMT)

Uomini e Donne : quando Torna in onda il programma : Il dating show di Canale 5, come ogni anno, si ferma durante le feste di Natale. Scopriamo la data della prima puntata dell'anno.

