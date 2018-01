Torino-Bologna | formazioni ufficiali e diretta dalle 12 30

Diretta/ Torino Bologna streaming video e tv : testa a testa e quote - orario e probabili formazioni : Diretta Torino Bologna , info streaming video e tv: probabili formazioni , quote , orario e risultato live della partita che si gioca nella ventesima giornata del campionato di Serie A(Pubblicato il Sat, 06 Jan 2018 11:17:00 GMT)

Diretta Torino -Bologna dalle 12.30 : probabili formazioni e dove vederla in tv : TORINO - C'è tanta curiosità e attesa per questa sfida delle 12.30 . E i motivi sono tanti. Il primo è legato all'esordio ufficiale di Walter Mazzarri sulla panchina granata, dopo le parole al miele ...

Bologna - Donadoni "saluta" Mazzarri "Col Torino corti - stretti e compatti" : "Mihajlovic? Nel nostro mondo credo che la sorpresa sia sorprendersi. Non è una scelta che devo commentare io. Più teniamo le energie concentrate su noi stessi meglio sarà per sabato". Così Roberto Donadoni a poche ore dalla ...

Probabili Formazioni Torino -Bologna 06-01-2018 : Le Probabili Formazioni di Torino-Bologna , 20^ giornata Serie A 2017/2018, ore 12:30: Belotti ancora out, c’è Berenguer. Donadoni si affida ancora al tridente con Destro punta centrale. All’Olimpico il Torino di Sinisa Mihajlovic, dopo la gara di Coppa Italia contro la Juventus, ospiterà il Bologna di Roberto Donadoni che arriva a questa sfida dopo il pesante ko subito per mano dell’Udinese, la squadra obiettivamente più in ...

Infortunio Verdi - la decisione del Bologna per la gara contro il Torino : Infortunio Verdi – A due giorni dalla partita dell’Olimpico contro il Torino, il Bologna ha svolto una serie di esercitazioni tattiche a Casteldebole per rifinire la preparazione in vista dell’incontro coi granata. Vasilis Torosidis e Simone Verdi sono rientrati in gruppo e hanno lavorato regolarmente con i compagni, allenamento differenziato per Angelo Da Costa. Buone notizie dunque per Donadoni con Verdi che sarà della ...