' Ti spacco' e gli rompe la mano con un pugno | controllore del bus Amtab finisce in sala

Ora vi spacco la faccia Romeno attacca agenti : poliziotto gli dà un calcio : Siamo a Firenze, in via Toselli. Il video, diventato virale sui Facebook, sta tenendo banco in tutta la città. E il caso potrebbe diventare anche nazionale. Nelle immagini, pubblicate su Facebook da una signora che ha assistito all'incredibile scena, si vede un Romeno avventarsi contro i poliziotti i quali, una volta immobilizzato, lo colpiscono con un calcio.facciamo un salto indietro. Intono alle 3.30 di notte tra il 3 e il 4 novembre un ...