THE X-FILES - Il promo seguito dall' annuncio shock della Anderson

THE X-FILES - "My Struggle III". Recensione 11x01 : La puntata d’esordio “My Struggle III” di The X-FILES, andata in onda lo scorso mercoledì, pur ricca di colpi di scena che mettono in dubbio quanto visto nel corso di tutta la storia della serie, sembra arrivata ad un limite che non riesce e non deve superare. La scorsa stagione ci aveva lasciati con i protagonisti alle prese con un’epidemia e l’arrivo degli alieni sulla Terra, in un’atmosfera quasi surreale agevolata anche dalla presenza ...

THE X-FILES - La nuova stagione non deluderà i fan : Il 2018 non poteva che iniziare nel migliore dei modi per i fan di The X-FILES. Da ieri la rete americana Fox ha dato il via alle nuove puntate dell’undicesima stagione della serie più misteriosa mai apparsa sugli schermi.Gli appassionati sono stati accontentati con delle immagini che li hanno incuriositi e messi in allerta. L’anteprima ci mostra Scully (Gillian Anderson) al telefono con il suo collega ed ex amante Mulder (David Duchovny). La ...

Gennaio 2018 su Sky con X-Files 11 - American Crime Story e THE Orville : tutte le serie in onda : Grandi serie a Gennaio 2018 su Sky: X-Files 11, American Crime Story 2 e The Orville sono solo alcuni dei titoli previsti per le prossime settimane. Grandi ritorni e nuovi debutti a Gennaio 2018 su Sky per la gioia di tutti coloro che amano le serie tv e le seguono in tv e non in streaming. Il calendario è davvero molto ricco soprattutto per questi primi tre mesi dell'anno e allora prendete carta e penna perché quasi ogni giorno ci sarà una ...

Gennaio 2018 su Sky con X-Files 11 - American Crime Story e THE Orville : tutte le serie in onda : Grandi serie a Gennaio 2018 su Sky: X-Files 11, American Crime Story 2 e The Orville sono solo alcuni dei titoli previsti per le prossime settimane. Grandi ritorni e nuovi debutti a Gennaio 2018 su Sky per la gioia di tutti coloro che amano le serie tv e le seguono in tv e non in streaming. Il calendario è davvero molto ricco soprattutto per questi primi tre mesi dell'anno e allora prendete carta e penna perché quasi ogni giorno ci sarà una ...

L.A. Noire : THE VR Case Files è ora disponibile per HTC Vive : Uno dei titoli più apprezzati della scorsa generazione, L.A. Noire, è approdato su current gen da qualche tempo, il thriller poliziesco di Rockstar ha rivisto la luce su PS4, Xbox One e Switch, di queste versioni vi abbiamo già proposto la nostra recensione, ma, come saprete, c'era un'altra versione in arrivo, stiamo parlando di L.A. Noire: The VR Case Files per HTC Vive.Ebbene, L.A. Noire: The VR Case Files è ora disponibile per HTC Vive. Con ...

Svelati i requisiti di sistema per L.A. Noire : THE VR Case Files : Rockstar, come saprete, ha deciso di portare il suo thriller poliziesco L.A. Noire sulle console di attuale generazione PS4, Xbox One e Nintendo Switch, con queste versioni del gioco migliorate siamo tornati a vestire i panni di Cole Phepls, ma la compagnia annunciò anche L.A. Noire: The VR Case Files per HTC Vive.Il titolo sarebbe dovuto uscire il 14 novembre, tuttavia Rockstar ha posticipato il lancio fino a oggi 15 dicembre. Con la ...

L.A. Noire : THE VR Case Files : svelata la nuova data di uscita : Come probabilmente saprete, Rockstar ha deciso di portare il suo L.A. Noire sui sistemi di attuale generazione e, poco tempo fa, il thriller poliziesco è tornato a vedere la luce su PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.Ma le avventure di Cole Phelps, come annunciato, arriveranno anche per VR. Infatti Rockstar svelò anche L.A. Noire: The VR Case Files per HTC Vive, che porta l'esperienza di gioco sui visori per la realtà virtuale con sette ...

THE X-FILES - Novità e anticipazioni nel trailer della nuova stagione : L’esordio dell’undicesima stagione è sempre più vicino. Il produttore dello show, Chris Carter, in vista del natale, ha voluto regalare ai fan alcune immagini inedite, rilasciando un nuovo trailer della stagione in onda sulle reti Fox dal 3 gennaio. Nel video i protagonisti non sono solo le nuove scene della serie, ma anche i protagonisti di The X-FILES. David Duchovny e Gillian Anderson, nel trailer fanno il punto su ciò che è successo ...

THE X-FILES - Il nuovo anno inizia con un regalo ai fan : Gli appassionati di The X-FILES, telefilm giunto all’undicesima stagione, possono tirare un sospiro di sollievo, la lunga attesa è finita. Nei giorni scorsi la Fox, che da anni trasmette la serie di Chris Carter, ha annunciato la data del ritorno degli agenti sugli schermi americani.L’emittente statunitense, tramite il poster ufficiale della nuova stagione ha rivelato la data X. Mercoledì 3 gennaio tutti gli appassionati di una delle serie di ...

L.A. Noire : THE VR Case Files si mostra nelle prime immagini : Tra le più gradite sorprese di quest'anno videoludico non possiamo non menzionare l'annuncio delle versioni PS4, Xbox One e Nintendo Switch di L.A. Noire, il thriller poliziesco, già uscito sulla passata generazione di console, torna in una veste grafica rivista e farà il suo ritorno anche con L.A. Noire: The VR Case Files pensato per HTC Vive.L'uscita di quest'ultima versione per VR uscirà con un po' di ritardo, non bisognerà aspettare molto, ...

L.A. Noire : THE VR Case Files : rimandata l'uscita del gioco : Come probabilmente saprete, nel mese di settembre di quest'anno Rockstar ha svelato le versioni PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch di L.A. Noire e, oltre alle versioni console, era stata annunciata l'uscita di L.A. Noire: The VR Case Files.Di cosa si tratta? Ebbene, L.A. Noire: The VR Case Files per HTC Vive porta l'esperienza di gioco sui visori per la realtà virtuale con sette casi coinvolgenti e indipendenti di L.A. Noire, rielaborati ...

THE X-Files - Una star di Hollywood tra gli attori dell'undicesima stagione : A pochi mesi dall’inizio dell’undicesima stagione, non mancano novità all’interno del cast di The X-Files. Dopo la dichiarazionedella Anderson di voler vestire i panni di Scully per l’ultima volta, il cast si arricchisce di una new entry. Il nuovo arrivato è il bambino prodigio di Hollywood, Haley Joel Osmet. L’attore è noto per aver interpretato Cole Sear, nel film “Il sesto senso”, per cui ha ricevuto una nomination all’Oscar, diventando uno ...

THE X - FILES - Rivelazione degli attori sull'undicesima serie e promo : Il cast di The X-FILES ha partecipato al Comic Con di New York e ha rilasciato un’intervista al magazine TV Guide in cui ci svela alcune anticipazioni sull’undicesima stagione della serie in onda dal 2018. Il creatore e gli attori non si sono sbottonati molto su ciò che accadrà nella serie, lo stesso Carter però ci assicura che sarà una stagione ricca di sorprese. Intervistati anche sull’evoluzione del rapporto tra Scully e Mulder e su un loro ...

THE X-FILES - Un personaggio storico potrebbe ritornare nella nuova stagione : Dal set di The X-FILES arrivano nuove indiscrezioni riguardo il ritorno di una vecchia conoscenza. Sembra che il creatore della serie stia facendo il possibile per richiamare sul set un volto storico del telefilm.Chris Carter, in un’intervista rilasciata a TVLine, ha dichiarato di essere in trattativa con Robert Patrick per convincerlo a vestire nuovamente i panni dell’agente John Doggett nei primi episodi dell'undicesima stagione. “Il suo ...