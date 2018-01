The Chilling Adventures of Sabrina ha trovato la sua eroina | Kiernan Shipka sarà la

: #TheChillingAdventuresofSabrina ha trovato la sua eroina: #KiernanShipka sarà la giovane… - OptiMagazine : #TheChillingAdventuresofSabrina ha trovato la sua eroina: #KiernanShipka sarà la giovane… - fumettouniverse : Il fumetto della Archie Comics torna sul piccolo schermo. Variety annuncia che Kiernan Shipka (Mad Men) sarà la pr… - OptiMagazine : #TheChillingAdventuresSabrina a caccia di Harvey, Rosalind e Madame Satan - _spookyriley : RT @pinacobalto: Vengono ripresi due ragazzi in una piscina, chi li riprende canticchia: "Due amiconi che si rilassano nell'idromassaggio a… -

Leggi la notizia su optimaitalia

(Di sabato 6 gennaio 2018) Un romanzo di formazione che attraversa l'ignoro, la stregoneria e l'occulto, Theofha intenzione di riscrivere la storia della giovane strega e di farlo nel modo più dark possibile e questo ha già stuzzicato i fan della protagonista e il pubblico Netflix.Proprio ieri vi avevamo parlato dei caratteri di cui la produzione è alla ricerca e oggi ecco arrivare l'annuncio ufficiale: il volto diSpellmanquello di. La bionda attrice già vista in Feud e in Mad Man, ha ottenuto il ruolo della protagonista nella serie Netflix lanciato in un primo momento come lo spin-off di Riverdale, attualmente in onda su The CW con la sua seconda stagione.Netflix hala magia inlei, metà umana e metà strega, ad affrontare l'inizio della sua oscura istruzione come maga cercando di mantenere una vita normale ...