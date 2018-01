Tentata truffa alle poste di Crotone | arrestato un 47enne laziale

Roma - Tentata truffa e corruzione : arrestati 3 funzionari della dogana di Fiumicino : Apponevano il timbro dogana le, autorizzando alcuni cittadini cinesi al rimborso IVA su delle fatture relative a merce, per lo più capi di abbigliamento, scarpe e borse di note griffe, acquistata in Italia e fittiziamente destinata all'esportazione in Cina

Editoria - Angelucci condannato a 1 anno e 4 mesi per falso e Tentata truffa : ottenne contributi pubblici non dovuti : L’editore di Libero e deputato di Forza Italia Antonio Angelucci è stato condannato a un anno e quattro mesi di reclusione per falso e tentata truffa. L’accusa di truffa è invece caduta in prescrizione. Il giudice del tribunale di Roma ha stabilito che i quotidiani Libero e il Riformista hanno ricevuto contributi pubblici indebitamente nel 2006 e 2007, finanziamenti che erano stati in parte bloccati dopo l’apertura delle ...