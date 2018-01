Tennis | WTA Sydney 2018 | presenti Garbine Muguruza e Venus Williams L’Italia confida in

Tennis - WTA Shenzhen 2018 : subito fuori Camila Giorgi - sconfitta nettamente da Ana Bogdan : Non è decisamente cominciato con il piede giusto il 2018 di Camila Giorgi, che nel primo turno del torneo WTA di Shenzhen è stata sconfitta dalla romena Ana Bogdan con il punteggio di 6-4 6-2. Un risultato netto, giunto al termine di un incontro che ha visto la giocatrice azzurra mai capace di esprimersi sul suo livello; soprattutto, Giorgi non è mai stata in grado di far prevalere il suo tasso tecnico più elevato rispetto all’avversaria, ...

Tennis - WTA Auckland 2018 : Sara Errani si arrende dopo tre ore a Barbora Strycova : Sara Errani è stata eliminata al primo turno del torneo WTA di Auckland, primo appuntamento del 2018 del circuito mondiale. La Tennista azzurra, entrata in tabellone grazie ad una wild card, si è arresa dopo 3 ore di battaglia a Barbora Strycova, numero 3 del seeding, con il punteggio di 6-4 6-7(3) 6-4. Una sconfitta che poteva essere più netta se non fosse stato per la solita tenacia della Errani, brava a resistere nel momento più complicato ...

Tennis - WTA Shenzhen 2018 : Jasmine Paolini esce di scena al primo turno. Giovane azzurra ko contro la cinese Wang : Niente da fare per la nostra Jasmine Paolini nel primo turno del WTA di Shenzhen (Cina). La Giovane azzurra è stata sconfitta dalla cinese Yafan Wang (n.172 WTA) con il punteggio di 6-0 6-4 in 1 ora e 13 minuti di partita. Proveniente dalle qualificazioni, la 21enne nativa di Castelnuovo di Garfagnana non è riuscita ad esprimere il proprio miglior Tennis contro la padrona di casa, soffrendo soprattutto nel primo parziale, come dimostrato dallo ...

Tennis - WTA Shenzhen 2018 : Jasmine Paolini supera le qualificazioni ed accede al tabellone principale : Il 2017 non è neanche terminato che la stagione Tennistica ha già preso il via. L’inizio è positivo per i colori azzurri: la truppa italiana nel torneo WTA di Shenzhen si è rinfoltita perché a Camila Giorgi, che ha avuto accesso al tabellone principale, si è aggiunta Jasmine Paolini, che ha superato le qualificazioni. La Tennista toscana si è ben comportata liberandosi prima di Anna Karolina Schmiedlova (numero 136 del ranking mondiale) in ...

Tennis - WTA Shenzhen 2018 : Simona Halep - Jelena Ostapenko e Maria Sharapova le stelle. Camila Giorgi unica azzurra nel tabellone principale : Riparte la stagione del Tennis mondiale e nel circuito femminile Shenzhen è la sede scelta dall’attuale n.1 del mondo Simona Halep. La rumena, vincitrice del torneo cinese nel 2015, ha deciso di iniziare dal cemento asiatico avendo una buon feeling con questa superficie e degli ottimi trascorsi. In più, la scelta di riprendere il proprio cammino da un WTA “un po’ più morbido”, rispetto a quello di Brisbane, sembra essere ...

Tennis - WTA Brisbane 2018 : si riparte dall’Australia. Muguruza numero uno - ma tante possibili favorite : Si ricomincia! Dopo la pausa invernale il circuito WTA riprende il suo cammino da Brisbane per il primo torneo del nuovo anno e subito scenderanno in campo tante protagoniste della passata stagione. Questo è il primo test in preparazione agli Australian Open e sarà un 2018 molto affascinante per il settore femminile, anche perchè ci sarà il grande ritorno di Serena Williams e poi sia Maria Sharapova sia Viktoria Azarenka inizieranno a giocare ...

Tennis - Ranking WTA 2017 – La classifica di fine anno : Simona Halep numero 1 - Camila Giorgi migliore italiana : Ultima classifica pubblicata dalla WTA per questo 2017 che volge al termine. La settimana che chiude l’anno, infatti, ufficializza il Ranking internazionale che conoscevamo da un mese abbondante cioè da quando si è disputato il Master di Londra che ha posto fine alle competizioni. Al numero 1 si conferma Simona Halep che, dopo dodici settimane consecutive al comando, conserva 40 punti di vantaggio su Garbine Muguruza e 150 su Caroline ...

Tennis - classifica Wta : Halep al comando - Errani in ascesa : ROMA - Il grande Tennis femminile è ancora fermo in attesa degli appuntamenti di Shenzhen , Brisbane e Auckland che fra il 31 dicembre e l'1 gennaio inaugureranno la nuova stagione. classifica dunque ...

Tennis - Calendario 2018 : tutte le date e i tornei della stagione. Il programma e gli appuntamenti Atp e Wta : Archiviata la stagione 2017, il Tennis è già pronto per ripartire. La pausa invernale sta già volgendo al termine. Sia ATP che WTA torneranno in campo già prima del 2018, il 31 dicembre per la precisione, quando si inizierà a giocare a Brisbane e Shenzhen. La prima parte di stagione si svolgerà Down Under, perché culminerà con il primo Slam della stagione, l’Australian Open (15-28 gennaio). Dopo la trasferta sul cemento nordamericano sarà ...

Tennis - classifiche Atp e Wta : Nadal e Halep in testa : ROMA - Tutto inviariato nel ranking mondiale del Tennis . Nella classifica settimanale dell' Atp , Rafa Nadal risulta sempre in testa davanti a Roger Federer e Grigor Dimitrov . A seguire Zverev, ...

Tennis - classifiche Atp e Wta invariate : Nadal e Halep in testa : ROMA - Circuito Atp fermo e nessuna variazione in classifica per quanto riguarda le posizioni di vertice. Rafa Nadal guida il ranking davanti a Roger Federer e Grigor Dimitrov , a seguire il giovane ...

Tennis - la Wta : "Internazionali di Roma miglior torneo del 2017" : ... vinto dall'ucraina Elina Svitolina in finale sulla romena Simona Halep, attuale numero uno del mondo. Un filmato di quasi un minuto che si conclude con il messaggio "Congratulazioni Internazionali ...

Tennis - classifica Atp e Wta : Fognini e Giorgi i migliori tra gli azzurri : Settimo Stanislas Wawrinka, l'unico dei big che hanno chiuso la stagione con largo anticipo - Murray, Djokovic e Nishikori gli altri - a conservare un posto fra i primi dieci al mondo. Dietro lo ...

Tennis - Ranking WTA (13 Novembre) : Simona Halep numero uno - solo due azzurre nella Top 100 : Con l’anno che ormai sta volgendo al termine non ci sono più cambiamenti tra le migliori dieci della classifica mondiale. Simona Halep numero uno e poi dietro di lei Garbine Muguruza e Caroline Wozniacki. Situazione molto negativa per le azzurre con le sole Camila Giorgi e Francesca Schiavone tra le prime cento del mondo. Il Ranking WTA aggiornato al 13 Novembre 1 0 [ROU] Simona Halep 26 6175 18 2 0 [ESP] Garbiñe ...