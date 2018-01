Tennis | Shenzhen | finale Halep-Siniakova

Tennis - la Sharapova eliminata in semifinale dalla Siniakova a Shenzhen : Siniakova affronterà in finale la romena Simona Halep, numero 1 del mondo e del tabellone. © RIPRODUZIONE RISERVATA

Tennis - Shenzhen Open : la Sharapova in semifinale : La Begu si giocherà un posto per la finale con la vincente della sfida che opporrà l'altra romena Simona Halep , la numero uno del mondo, alla bielorussa Aryna Sabalenka . Tags: Shenzen Open Tutte le ...

Tennis - WTA Shenzhen 2018 : subito fuori Camila Giorgi - sconfitta nettamente da Ana Bogdan : Non è decisamente cominciato con il piede giusto il 2018 di Camila Giorgi, che nel primo turno del torneo WTA di Shenzhen è stata sconfitta dalla romena Ana Bogdan con il punteggio di 6-4 6-2. Un risultato netto, giunto al termine di un incontro che ha visto la giocatrice azzurra mai capace di esprimersi sul suo livello; soprattutto, Giorgi non è mai stata in grado di far prevalere il suo tasso tecnico più elevato rispetto all’avversaria, ...

Tennis - debutto ok nel 2018 per Halep e Sharapova a Shenzhen : Prima vittoria 2018 da n.1 al mondo per la rumena Simona Halep, che ha sconfitto 6-4, 6-1 Nicole Gibbs. La classifica Wta, senza modifiche rispetto all'ultima del 2017, vede la romena inseguita dalla ...

Tennis - WTA Shenzhen 2018 : Jasmine Paolini esce di scena al primo turno. Giovane azzurra ko contro la cinese Wang : Niente da fare per la nostra Jasmine Paolini nel primo turno del WTA di Shenzhen (Cina). La Giovane azzurra è stata sconfitta dalla cinese Yafan Wang (n.172 WTA) con il punteggio di 6-0 6-4 in 1 ora e 13 minuti di partita. Proveniente dalle qualificazioni, la 21enne nativa di Castelnuovo di Garfagnana non è riuscita ad esprimere il proprio miglior Tennis contro la padrona di casa, soffrendo soprattutto nel primo parziale, come dimostrato dallo ...

Tennis - fra mille dubbi ecco Murray a Brisbane e Halep a Shenzhen : Il 2017 di Roger Federer Con Roger Federer che ha superato sabato per 6-4 6-3 il giapponese Yuichi Sugita (n° 40 del mondo) nel match inaugurale della Hopman Cup (competizione mista a squadre), ha ...

Tennis - WTA Shenzhen 2018 : Jasmine Paolini supera le qualificazioni ed accede al tabellone principale : Il 2017 non è neanche terminato che la stagione Tennistica ha già preso il via. L’inizio è positivo per i colori azzurri: la truppa italiana nel torneo WTA di Shenzhen si è rinfoltita perché a Camila Giorgi, che ha avuto accesso al tabellone principale, si è aggiunta Jasmine Paolini, che ha superato le qualificazioni. La Tennista toscana si è ben comportata liberandosi prima di Anna Karolina Schmiedlova (numero 136 del ranking mondiale) in ...

Tennis - WTA Shenzhen 2018 : Simona Halep - Jelena Ostapenko e Maria Sharapova le stelle. Camila Giorgi unica azzurra nel tabellone principale : Riparte la stagione del Tennis mondiale e nel circuito femminile Shenzhen è la sede scelta dall’attuale n.1 del mondo Simona Halep. La rumena, vincitrice del torneo cinese nel 2015, ha deciso di iniziare dal cemento asiatico avendo una buon feeling con questa superficie e degli ottimi trascorsi. In più, la scelta di riprendere il proprio cammino da un WTA “un po’ più morbido”, rispetto a quello di Brisbane, sembra essere ...