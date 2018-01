Tennis - Hopman Cup 2018 : Finale Svizzera-Germania. Data - programma - orario e tv : Federer insegue il primo trofeo! : Roger Federer va a caccia del primo trofeo stagionale. Il Campione di Basilea, in coppia con Belinda Bencic, affronterà la Germania di Alexander Zverev e Angelique Kerber nella Finale della Hopman Cup 2018, tradizionale torneo esibizione a coppie miste. Il Maestro affronterà prima l’ostico teutonico e poi sarà impegnato nel doppio misto che potrebbe decidere la sfida. Di seguito la Data, il programma dettagliato e l’orario ...

Tennis - Hopman Cup 2018 : la Germania raggiunge la Svizzera in finale a Perth : E’ la Germania di Alexander Zverev ed Angelique Kerber a raggiungere la Svizzera di Roger Federer e Belinda Bencic nella finale della Hopman Cup 2018 a Perth (Australia) in programma domani. Nel torneo di esibizione riservato alle squadre, la formazione tedesca, imponendosi 2-1 contro i padroni di casa dell’Australia, ha raggiunto l’atto conclusivo ottenendo il terzo successo in altrettanti incontri nel raggruppamento A. In ...

Tennis - Hopman Cup 2018 : Roger Federer fa l’en plein - Svizzera in finale! : Conclusa l’ultima giornata di incontri del girone B della Hopman Cup 2018 a Perth (Australia) e la notizia è la seguente: Svizzera in finale. La compagine guidata da un Roger Federer già in formato “Australian Open” si è infatti imposta 3-0 contro gli Stati Uniti, ottenendo il terzo successo in altrettante sfide e guadagnandosi così l’atto conclusivo del torneo di esibizione a squadre. Nell’altro incontro di ...

Tennis - Hopman Cup 2018 : Germania vicina alla finale - il Belgio di Goffin piega l’Australia : Va delineandosi la situazione della Hopman Cup 2018 a Perth (Australia), torneo di esibizione a squadre. Quest’oggi sul cemento australiano due confronti del gruppo A: Germania-Canada e Belgio-Australia. Ebbene la Germania si è imposta 3-0 contro la formazione canadese grazie ai successi di Alexander Zverev (6-4 6-2) contro Vasek Pospisil, di Angelique Kerber (6-1 6-3) contro Eugenie Bouchard e nel doppio misto 4-3(2) 4-3(2). Stesso ...

Tennis - Hopman Cup 2018 : Roger Federer trascina la Svizzera - sfida per la finale con gli USA : Nella pazza giornata della 30a edizione della Hopman Cup, che ha visto il ritorno in campo del mitico Pat Cash, la costante del torneo resta Roger Federer, che continua a mietere successi in coppia con la connazionale Belinda Bencic. Nell’ultima sfida del girone gli elvetici si giocheranno il passaggio in finale con gli USA, che però dovranno fare i conti con le condizioni fisiche di Jack Sock. Nel primo incontro di giornata il forfait ...

Tennis - Hopman Cup 2018 : torna in campo Pat Cash! Il Pirata sconfitto in doppio misto : Gradita sorpresa nel corso della 30a Hopman Cup in corso in Australia: nel doppio della sfida odierna tra Giappone e Stati Uniti ha fatto il proprio ritorno in campo Pat Cash, leggenda del Tennis australiano, che ha disputato il doppio misto in coppia con CoCo Vandeweghe, della quale è l’allenatore. L’infortunio dello statunitense Jack Sock durante il match di singolare contro il nipponico Yuichi Sugita ha costretto “il ...

Tennis : Hopman Cup - Federer sa solo vincere. Khachanov battuto 6-3 - 7-6 : Anche il russo è stato molto preciso nei propri turni, con l'inevitabile tie-break portato a casa dal numero 2 del mondo per 10-8. Dopo aver battuto Sugita nel match d'esordio, seconda vittoria in ...

Tennis - Hopman Cup 2018 : i risultati di lunedì 1° gennaio. Germania-Belgio 2-1 - decisivo il doppio misto Zverev/Kerber : Sul punteggio di 6-3 dunque David fa suo il match A pareggiare le sorti della sfida ci pensa l'ex n.1 del mondo Kerber che in 1 ora e 58 minuti supera Elise Mertens (n.36 WTA) 7-6 7-6. Il classico ...

Tennis - Hopman Cup 2018 : i risultati di lunedì 1° gennaio. Germania-Belgio 2-1 - decisivo il doppio misto Zverev/Kerber : Terza giornata di incontri a Perth (Australia) per la Hopman Cup 2018, torneo di esibizione a squadre che ha visto scendere in campo sul cemento australiano la Germania opposta al Belgio, inserite nel raggruppamento A insieme ad Australia e Canada. Ebbene è stata la selezione tedesca ad imporsi 2-1 grazie ai successi nel singolare femminile di Angelique Kerber e del doppio misto formato dalla stessa Kerber ed Alexander Zverev, sconfitto invece ...