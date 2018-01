Tennis | Auckland | Wozniacki in finale

Tennis - Svitolina avanti a Brisbane. Wozniacki ai quarti ad Auckland : BRISBANE (AUSTRALIA) - Elina Svitolina procede spedita nel Wta Premier di Brisbane (un milione di montepremi). Sul cemento australiano la numero 6 del mondo ha vinto per 6-3, 6-1 di Ana Konjuh (44) ottenendo l'accesso ai quarti di finale, in cui sfiderà Johanna Konta (9) nel primo big match della stagione. avanti anche la bielorussa Aliaksandra ...

Tennis : Auckland - Errani semifinale doppio : ROMA, 3 GEN - Sara Errani è in semifinale nel doppio all'"ASB Classic", torneo WTA International dotato di un montepremi di 250mila dollari in corso sul cemento di Auckland, in Nuova Zelanda, uno dei ...

Tennis - WTA Auckland 2018 : Sara Errani si arrende dopo tre ore a Barbora Strycova : Sara Errani è stata eliminata al primo turno del torneo WTA di Auckland, primo appuntamento del 2018 del circuito mondiale. La Tennista azzurra, entrata in tabellone grazie ad una wild card, si è arresa dopo 3 ore di battaglia a Barbora Strycova, numero 3 del seeding, con il punteggio di 6-4 6-7(3) 6-4. Una sconfitta che poteva essere più netta se non fosse stato per la solita tenacia della Errani, brava a resistere nel momento più complicato ...

Tennis - tutti gli azzurri impegnati nei primi tornei del 2018. Fognini debutterà a Sydney - Errani giocherà ad Auckland con una wild card : La stagione Tennistica sta per ripartire. Il 2018 comincerà a breve, già il 31 dicembre, quando inizieranno i tornei di Brisbane e Shenzhen. Si farà sul serio da subito, perché il 15 gennaio sarà già tempo del primo Slam dell’anno, l’Australian Open. Riparte l’annata agonistica anche per i Tennisti italiani. Pochi i maschietti che hanno accesso ai tabelloni principali. Tra questi, ovviamente, Fabio Fognini, che però comincerà ...

Tennis - si ricomincia! Primi tornei a Brisbane - Doha - Pune - Auckland e Shenzen : Ripartono l’ATP World Tour ed il WTA Tour: a cavallo tra vecchio e nuovo anno solare iniziano i Primi sei tornei della stagione. Combined a Brisbane (ATP 250 e WTA Premier), ATP 250 a Pune e Doha, WTA International ad Auckland e Shenzhen. A Brisbane, tra gli uomini, risulta ancora iscritto l’iberico Rafael Nadal (alle prese con problemi al ginocchio), e saranno ai nastri di partenza anche il bulgaro Grigor Dimitrov ed il britannico ...

Tennis - Victoria Azarenka dà forfait ad Auckland. Ancora problemi legali per la custodia del figlio : Victoria Azarenka non parteciperà al torneo WTA di Auckland, in partenza il prossimo 1 gennaio. La bielorussa è Ancora alle prese con i problemi per la custodia del figlio, nato proprio nel dicembre dello scorso anno. Vika è impegnata da mesi in una vera e propria battaglia legale con l’ex compagno Billy McKeague relativamente all’affido del piccolo Leo. Una disputa che ha condizionato tutta la seconda parte del 2017 dell’ex ...

