Teatro che passione | le compagnie invadono il centro storico 

OSTIA : IL 13 E 14 GENNAIO “UNSCORCHED” AL Teatro DEL LIDO : Tom lavora in un programma di protezione per minori in rete. Confrontandosi quotidianamente con i peggiori crimini, in un lavoro che pochi altri avrebbero il coraggio di... L'articolo OSTIA: IL 13 E 14 GENNAIO “UNSCORCHED” AL TEATRO DEL LIDO su Roma Daily News.

GIORGIO COMASCHI/ Il giornalista simbolo di Bologna - tra Teatro e tv (MasterChef Italia 7) : GIORGIO COMASCHI, giornalista e attore Italiano, tra gli ospiti della terza puntata di Masterchef Italia 2017 in onda oggi giovedì 4 gennaio 2018 su Sky(Pubblicato il Thu, 04 Jan 2018 16:30:00 GMT)

Imola - Marchetti (Ln) : chiarire su anfiTeatro romano virtuale : Bologna, 3 gen. (askanews) La valorizzazione culturale dell'anfiteatro romano di Imola, nel bolognese, è oggetto di un'interrogazione presentata in Regione da Daniele Marchetti (Lega Nord), più volte ...

Faenza : Michele Placido al Teatro Masini con Piccoli Crimini Coniugali : Al Teatro Masini di Faenza va in scena dal 5 al 7 gennaio 2018 lo spettacolo Piccoli Crimini Coniugali, tratto dall’opera di Eric-Emmanuel Schmitt. Si tratta della Prima Nazionale dello spettacolo di prosa diretto, adattato ed interpretato da Michele Placido con Anna Bonaiuto. Faenza Teatro Masini: Piccoli Crimini Coniugali Dal 5 al 7 gennaio 2018 va in scena al Teatro Comunale Masini in piazza Nenni 3, lo spettacolo Piccoli ...

GUALTIERO MARCHESI/ Morto lo chef più famoso al mondo : oggi camera ardente al Teatro Dal Verme : GUALTIERO MARCHESI è Morto: addio allo chef più famoso al mondo e maestro dell'arte culinaria. oggi la camera ardente che anticipa i funerali di venerdì. Le parole dei suoi allievi.(Pubblicato il Thu, 28 Dec 2017 03:56:00 GMT)

Genova - svastiche e disegni osceni su ingresso Teatro sociale : Genova, 27 dic. (askanews) Una svastica e una croce celtica sono state disegnate sulla porta d'ingresso e su una vetrata del teatro dell'Ortica nel quartiere genovese di Molassana. Il raid vandalico, ...

Teatro Rossetti saluta il 2018 col concerto dell'Orchestra sinfonica della radio ucraina : ... la OSRNU ha realizzato oltre 250 registrazioni di musiche ucraine ed internazionali a favore del Fondo Nazionale della radio, effettuando numerose tournée in tutto il mondo. Posto unico euro 30 (...

SER VENOVAN ORCHESTRA al Teatro Garibaldi - Magazine Pragma : ... una emozionante versione di 'Libertango' con esibizione di Tango dei Maestri FRANCESCO MENICHINI e ANTONELLA DEVASTATO, Campioni del Mondo di Tango Argentino W.D.C. (world dance council 2011), 'Love ...

Capodanno al Teatro L’aura con CHE CASINO… LA MEMORIA : E’ ambientata nel 1948 la commedia che il Teatro L’Aura ha scelto per dare il benvenuto al nuovo anno. Che casino la MEMORIA è il titolo... L'articolo Capodanno al Teatro L’aura con CHE CASINO… LA MEMORIA su Roma Daily News.

Inaugurato il nuovo Teatro di Brachetti : Ad assistere alla prima del nuovo spettacolo intitolato proprio 'Gran Varietà', c'erano oltre a Brachetti, Raphael Gualazi, Piero Chiambretti, Aldo e Giovanni e molti esponenti del mondo dello ...

Enna al Teatro Garibaldi l'orchestra di Piazza Vittorio : ... tastiere Raffaele Schiavo voce Ziad Trabelsi voce, oud, dulcimer e w'tar INFORMAZIONI Teatro Regina Margherita Caltanissetta Inizio spettacoli ore 20.30 Botteghino: tel. 0934 547034, 0934 547599, ...