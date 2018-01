: RT @BentivogliMarco: Chi difende i cittadini? Quando due uomini col ricorso facile, incontrano un uomo che fa opposizione al ricorso, la de… - mgmalacrida : RT @BentivogliMarco: Chi difende i cittadini? Quando due uomini col ricorso facile, incontrano un uomo che fa opposizione al ricorso, la de… - NotizieIN : Taranto,uomo ucciso coltellate in casa - BlunoteWeb : Taranto: Uomo trovato con la gola tagliata in una villetta - BlunoteWeb : Taranto: Uomo trovato con la gola tagliata in una villetta - 77Visconti : RT @BentivogliMarco: Chi difende i cittadini? Quando due uomini col ricorso facile, incontrano un uomo che fa opposizione al ricorso, la de… -

Undi 45 anni è stato trovato morto ina Chiatona, in provincia di. Sul corpo è stata trovata una ferita, si presume sia stato colpito con una coltellata. L'abitazione in cui viveva è una villetta, che si trova dopo lo svincolo per Pino Di Lenne, lungo la strada statale 107 che collegaa Reggio Calabria.(Di sabato 6 gennaio 2018)