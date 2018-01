«Tanti auguri Adriano!» I video auguri cantati  di Jovanotti e delle star|Video

«Tanti auguri Adriano!» I video auguri (cantati) di Jovanotti|Guarda il video : Da Maria De Filippi a Jovanotti, da Fiorello a Pieraccioni, e poi Pupo, Costanzo, Giuliano Sangiorgi, Giovanni Vernia, Roberto Bolle, Levante, Gabbani

Il compleanno di Celentano - per gli 80 anni i video-auguri a sorpresa di star tv e canTanti : Da Maria De Filippi a Jovanotti, da Fiorello a Pieraccioni, e poi Pupo, Costanzo, Giuliano Sangiorgi, Giovanni Vernia, Roberto Bolle, Levante, Gabbani

Da 40 anni insieme a noi - Tanti auguri a Radio Parsifal : Radio Parsifal seguirà in diretta il countdown di mezzanotte trasmettendo sia sulle sue frequenze tradizionali " Pescara 91.9, Chieti 98.1, Teramo 107.1 e costa teramana 103.7 " e sia in streaming ...

Katy Perry ha fatto cantare “Tanti auguri” a 10.000 persone per il compleanno di sua mamma : Oltre ad essere una grande performer e una persona dallo spiccato senso dell’umorismo, Katy Perry è anche una tenerona! Il 15 dicembre, in occasione del 70esimo compleanno della sua amata mamma, Katy ha pensato di farle una grande sorpresa. [arc id=”03912b72-88ed-11e7-9a25-a4badb20dab5″] Ha fatto cantare dal pubblico del suo concerto a Tampa (Florida) “Tanti auguri” alla mamma Mary. #VIDEO | @KatyPerry ...

Gli auguri di buon Natale dei canTanti italiani : i messaggi di Ermal Meta - Ligabue - Benji e Fede e tutti gli altri : Gli auguri di buon Natale dei cantanti sui social! Anche le stelle della musica hanno fatto i loro più sinceri auguri di buon Natale ai fan attraverso i social network. Dal duo Benji e Fede a Gianna Nannini, passando per Emma Marrone a Ermal Mera e Riccardo Marcuzzo, molti i cantanti che hanno dedicato i loro auguri ai fan. Ieri sera, alla vigilia di Natale, è andato in onda su Canale Cinque il tradizionale concerto di Natale, ogni anno ricco ...

Tanti auguri Morgan : il cantante compie 45 anni : Quarantacinque candeline da spegnere per il cantautore nonché frontman dei Bluvertigo, Marco Castoldi, in arte Morgan, che oggi festeggia il suo compleanno. Dopo oltre 20 anni dal suo primo successo con la band...

Milano - tra luminarie e telecamere - Tanti auguri e buon autovelox nuovo... : Regali di Natale della giunta ai milanesi: luminarie che sembrano le pistole laser dei ghisa per rilevare la velocità e raddoppio, da 7 a 14, degli autovelox veri, installati solo su stradoni a tre corsie; stanno ai bordi della metropoli e portano fuori città, ma ricadono in territorio comunale e, pur essendo quasi come autostrade, con il limite fissato a 50 allora assicurano tutto il denaro che occorre allamministrazione. Per fare soldi, ormai, ...

Tanti auguri Jane Fonda : l'attrice compie 80 anni : ... poco più che ventenne, prese poi lezioni di recitazione ed esordì con " In punta di piedi ", per poi continuare la strada nel mondo del cinema accanto a nomi giganteschi come quelli di Marlon Brando ...

Tanti auguri alla cena di Natale per la Croce Azzurra di Vallecrosia : Infine, Alexandra Maccario e Valentina Mazzone, direttrici della scuola di danza "Il Cigno Nero" di Vallecrosia, hanno annunciato che per aiutare la Croce Azzurra, il ricavato dei loro spettacoli ...

Papa Francesco compie 81 anni : Tanti messaggi di auguri e una torta dello street artist Maupal : La torta, infatti, è decorata in superficie da un'immagine di Bergoglio che porta sulle spalle un mondo spaccato in due, ma ricucito e tenuto insieme da Francesco che invita tutti a superare le ...

Graziani fa 65! Moschino - Scandroglio - Gullo e gli altri Campioni del Cervia a CM : 'Tanti auguri Ciccio' VIDEO : Esistono due Ciccio Graziani. Il primo: campione d'Italia con il Torino nel 1974, campione del Mondo nel 1982, tra gli attaccanti più pericolosi e fastidiosi d'Europa, a un passo dalla Coppa dei Campioni con la maglia della Roma nel 1984. Cuore, corsa e gol. Il secondo, invece, si siede in ...

"Tanti auguri Fifì". Spegne le sue 106 candeline - accanto alla sorella Diega di 112 anni : Altro compleanno ultracentenario a Canicattì, in provincia di Agrigento, in casa Cammalleri. Attorniata dai familiari, tra cui la sorella Diega "Deddè" di 112 anni e la cognata di 94, ha festeggiato le sue 106 primavere Fifì Cammalleri, nata il 12 dicembre 1911. Le due sorelle vivono nella stessa casa.Nell'ottobre dello scorso anno, per i suoi 111 anni, Diega, che è stata a lungo insegnante, ricevette una medaglia ...

Sinistra : Landini - Grasso leader? Tanti auguri - ma non abbiamo politici di riferimento : Palermo, 2 dic. (AdnKronos) - "Grasso è pronto a fare il leader della Sinistra? Veda lui, gli faccio Tanti auguri...". Così, Maurizio Landini (Cgil) all'Adnkronos, parlando del nuovo partito della Sinistra che nascerà domani a Roma con l’incoronazione di Pietro Grasso leader. "auguri - dice - se rie

Tanti auguri Lorenzo! Festa di compleanno nella Casa del Grande Fratello Vip : Lorenzo Flaherty ha festeggiato i suoi 50 anni all’interno della Casa del Grande Fratello Vip, circondato dall’affetto dei compagni di avventura che lo hanno celebrato con una...