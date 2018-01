Suv vs coupé - Gli italiani preferiscono le alte - FOTO GALLERY

: Con la grinta di un #SUV, l’eleganza di una #coupé e la compattezza di una #citycar. Audi Q2 Tutto un altro mondo.… - BossoniAuto : Con la grinta di un #SUV, l’eleganza di una #coupé e la compattezza di una #citycar. Audi Q2 Tutto un altro mondo.… - tommitel : @jebysblog @quattroruote è quello che ho pensato! Ma poi mi immagino: "non so cosa comprare...non so se prendere u… -

Leggi la notizia su quattroruote

(Di sabato 6 gennaio 2018) In questi ultimi anni c'è stata un'inversione di tendenza nel nostro mercato, con le auto "basse" meno apprezzate rispetto a un tempo e quelle "" oggetto del desiderio di un numero sempre maggiore di appassionati. I numeri confermano che i gusti automobilistici di noistanno andando sempre più in questa direzione. Nel 2007 lerappresentavano l1,32% del mercato, cabrio e spider l1,38%, per un totale di 2,70 auto sportive ogni 100 vendute, mentre le Suv, secondo i dati Unrae, erano l8,5% del totale (le crossover addirittura lo 0,5%), per uno score di 9 auto "" su 100. A distanza di dieci anni cè stato un ribaltamento clamoroso: nei primi nove mesi del 2017, le "basse" sono crollate all1% (più esattamente 0,6% le scoperte, 0,4% le), mentre Suv e crossover sono a un passo dal conquistare un terzo del mercato, pari al 29,4% ...