Surface | Microsoft rilascia l’aggiornamento firmware per risolvere Meltdown e Spectre

: Service servis apple iphone ipad macbook imac iwatch macmini macpro android samsung xperia xiaomi htc microsoft sur… - ServiceAppleSub : Service servis apple iphone ipad macbook imac iwatch macmini macpro android samsung xperia xiaomi htc microsoft sur… - HDblog : Microsoft Surface Andromeda: nuovi brevetti per la fotocamera - vlics : RT @andreafontanaCI: #TechLine - #Microsoft aggiorna i #SURFACE per fronteggiare #Meltdown #spectre - #virus #Intel #5gennaio2018 #antiviru… - andreafontanaCI : #TechLine - #Microsoft aggiorna i #SURFACE per fronteggiare #Meltdown #spectre - #virus #Intel #5gennaio2018… -

Leggi la notizia su surface-phone

(Di sabato 6 gennaio 2018) Da ieriha iniziato la distribuzione di un corposo aggiornamentodedicato a tutti i dispositividella gamma dopo l’annuncio dato da Intel relativo alla falla dei suoi processori e il relativo fix che il colosso di Santa Clara ha subito messo a disposizione dei vari OEM. Nel meritoè stata tra le prime, se non la prima in assoluto, a correre ai ripari ed è già in distribuzione la patch per i suoi dispositivi. Nel dettaglio il nuovo UEFI update riguarda i seguenti modelli diPro 3,Pro 4,Book,Studio,Pro Model 1796,Laptop,Pro LTE Advanced eBook 2. E’ richiesta la presenza di uno dei major update recenti di Windows 10, quindi Creators Update del mese di Maggio o Fall Creators Update in distribuzione dallo scorso 17 Ottobre. La procedura di download e aggiornamento prevede ...