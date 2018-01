Supermercati e negozi aperti all' Epifania 2018 Oggi 6 gennaio | Milano e Roma | le

Supermercati aperti 31 dicembre 2017 : orari chiusura negozi e centri commerciali a Roma - Milano e Torino : Per evitare spiacevoli sorprese quest’oggi vediamo brevemente quali saranno i Supermercati, i negozi e i centri commerciali aperti il 31 dicembre 2017. Sotto esame gli orari di apertura e di chiusura dei principali negozi di Roma, Milano e Torino. Supermercati aperti 31 dicembre 2017 a Roma Sebbene domenica 31 dicembre 2017 possa sembrare come un giorno in cui non ci sia nulla da temere relativamente a negozi e centri Supermercati aperti, ...