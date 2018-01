Sul mercato Peugeot da gara per privati

Genoa e Sassuolo - sfida sul campo e Sul mercato : occhi in Serie B - ecco l’obiettivo in comune : Tra le sfide in programma in questa domenica che apre il girone di ritorno di Serie A figura Genoa-Sassuolo. A ‘Marassi’ andrà in scena uno scontro salvezza tra due squadre che si apprestano a sfidarsi anche sul mercato. Entrambe, infatti, secondo quanto riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, hanno messo gli occhi su Marco Migliorini, difensore centrale in forza all’Avellino. I rossoblù hanno già effettuato un ...

Calciomercato Napoli/ News - tutto Sull'ipotesi Verdi (Ultime notizie) : Calciomercato Napoli, ultime notizie legate al club allenato da Maurizio Sarri: l'ipotesi Verdi e gli aggiornamenti sul futuro del difensore Tonelli. (Pubblicato il Sat, 06 Jan 2018 03:46:00 GMT)

Calciomercato Juventus/ News - Beppe Marotta Sul futuro di Allegri (Ultime notizie) : Calciomercato Juventus, ultime notizie legate al club allenato da Massimiliano Allegri: Beppe Marotta fa chiarezza sul futuro del tecnico bianconero. (Pubblicato il Sat, 06 Jan 2018 03:12:00 GMT)

Calciomercato Inter : l’ “indizio” Sul fronte Pastore che fa sognare i tifosi - pressing Real per Icardi : Calciomercato Inter – Questa sera l’Inter sarà impegnata sul campo della Fiorentina per il secondo anticipo della 20^ giornata di Serie, la prima del girone di ritorno. I nerazzurri vogliono iniziare con il piede giusto il 2018 dopo un dicembre da dimenticare. Sul fronte mercato ci sono da registrare due novità relative ad Icardi e Pastore. In merito al capitano nerazzurro continuano a circolare le voci di un Interesse sempre più ...

Torino - Mazzarri si presenta : “ho visto giocatori frastornati. Ecco cosa farò Sul mercato” : Conferenza stampa di presentazione per Walter Mazzarri. Il neo tecnico del Torino ha parlato ai giornalisti dalla sala stampa dell’Olimpico “Grande Torino”. L’allenatore toscano si è detto molto carico ed entusiasta per questa nuova esperienza: “Credo molto nei rapporti umani. Entrare al Filadelfia e in una società dal passato così glorioso è emozionante. Io ho bisogno di stimoli e ora sono davvero carico. Sono ...

CALCIOMERCATO INTER/ News - anche il Cagliari Sulle tracce di Pinamonti (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO INTER, ultime notizie legate al club di Luciano Spalletti: i nerazzurri non sono INTERessati solo a Matteo Politano del Sassuolo, ma cercano con insistenza anche Alfred Duncan.(Pubblicato il Fri, 05 Jan 2018 11:41:00 GMT)

Toyota toglie il diesel dal mercato e punta Sull'ibrido : Non è una sorpresa totale ma l'annuncio di Toyota fa comunque effetto: la Casa giapponese da pochi giorni non vende più modelli diesel. Tutte le motorizzazioni a gasolio, infatti, non saranno più ...

Caduta vertiginosa di Admiral Sul mercato : Retrocede molto Admiral , che esibisce una variazione percentuale negativa del 3,58%. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100 , evidenzia un rallentamento ...

CALCIOMERCATO MILAN/ News - i rossoneri Sulle tracce di Augustinsson (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO MILAN, ultime notizie legate alla squadra allenata da Gennaro Ivan Gattuso: i rossoneri cercano con insistenza il centrocampista del Tottenham Moussa Dembelè.(Pubblicato il Fri, 05 Jan 2018 09:01:00 GMT)

Calciomercato Atalanta - Haas ai saluti : due club di Serie B Sulle sue tracce : Calciomercato Atalanta – Tra i giocatori che hanno trovato poco spazio nell’Atalanta figura Nicolas Haas. L’esterno classe 96′ ex Lucerna è destinato a lasciare il club orobico in prestito in questa sessione di Calciomercato per trovare continuità. sulle tracce del centrocampista svizzero ci sono Salernitana e Avellino con i granata che sarebbero in vantaggio. Haas potrebbe non essere l’unico a lasciare il club ...

Calciomercato Bologna - le ultime Sul ritorno di Dzemaili : la mossa del centrocampista : Calciomercato Bologna – Il Bologna continua la preparazione in vista della sfida con il Torino, che nella giornata di oggi ha esonerato Sinisa Mihajlvic annunciando Walter Mazzarri come nuovo tecnico. La squadra di Donadoni proverà ad approfittare de poco tempo che l’ex allenatore del Napoli ha per inculcare le proprie idee per fare risultato allo stadio Olimpico ‘Grande Torino’. Sul fronte mercato intanto aumentano le ...

Per la prima volta tre farmaci anti-tumorali cinesi potrebbero entrare Sul mercato Usa : Ci sono tre farmaci anti-tumorali cinesi che stanno provando a entrare negli Stati Uniti, il mercato farmaceutico più grande al mondo. La Cina, le cui aziende hanno per anni replicato le medicine occidentali, dovendo fare i conti con una burocrazia ostica che di fatto disincentivava i finanziamenti alla ricerca, oggi vuole un ...

Inter - Spalletti allo scoperto Sul mercato : “vi dico qual è la verità sulle trattative” : Luciano Spalletti è Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato con la Fiorentina. Importanti dichiarazioni sul mercato da parte del tecnico dell’Inter: “Noi non abbiamo possibilità di alibi. Non dobbiamo piangere, per prima cosa, perché quelli che piangono non raggiungono obiettivi. L’Inter per migliorare deve prendere giocatori più forti di quelli a disposizione e noi in rosa abbiamo la qualità ...

Calciomercato Juventus - il punto Sull’affare Emre Can. Alex Sandro ai saluti - si lavora per il sostituto : Calciomercato Juventus – La priorità della Juventus per questo mercato di gennaio era quella di mandare a giocare Marko Pjaca. Il club bianconero è riuscito a sbrogliare la questione in maniera rapida raggiungendo un accordo con lo Schalke 04. L’attaccante croato, che da oggi sarà in Germania per visite e firma sul contratto, si è trasferito con la formula del prestito secco (oneroso) per sei mesi sulla base di 1 milione di euro e ...