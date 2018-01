Stress POST FESTE | ecco come superarlo

Google decide di aiutare gli utenti statunitensi con Disturbo Post Traumatico da Stress : Google ha deciso di collaborare con le autorità sanitarie statunitensi per fornire agli utenti diverse informazioni sul Disturbo Post Traumatico da Stress L'articolo Google decide di aiutare gli utenti statunitensi con Disturbo Post Traumatico da Stress è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Parigi - 31enne sopravvissuto del Bataclan si uccide. Stress post-traumatico : i superstiti partecipano a test : È sopravvissuto all’attentato terroristico del 13 novembre 2015 al Bataclan ma non è riuscito a superare il trauma psicologico che quell’evento gli ha lasciato. Così il 31enne Guillaume Valette ha deciso di togliersi la vita. A dare la notizia del suicidio di Guillaume, avvenuto in Francia nei giorni scorsi, è stata l’associazione Fraternité et Vérité che riunisce i superstiti degli attentati Parigi ni del 13 novembre. Secondo ...

Australia - il Ct Postecoglou si dimette e rinuncia ai Mondiali : 'Troppo Stress ' : Basta andare sull'account Twitter dell' Australia per rendersi conto della situazione. Post, messaggi sentiti, pensieri sparsi e toccanti. Sì, Ange Postecoglou non è più il Ct dei Socceroos. Si è ...

Tumori : Stress POST traumatico per il 21% dei pazienti dopo la diagnosi : Uno studio condotto in Malesia e pubblicato dalla rivista Cancer ha rilevato che quasi un paziente con tumore su cinque soffre di sindrome da stress post traumatico. In particolare i ricercatori hanno analizzato quasi 500 pazienti che avevano ricevuto una diagnosi di diversi tipi di tumore, conducendo i test pensati per rilevare il disturbo da stress post traumatico: è emerso che il 21% del campione era risultato positivo dopo sei mesi, il 6% ...