Storia del Martinelli di Dalmine

La Storia del Caffè Bardi : 'Chiusi da settembre - vogliamo ripartire' : La storica attività di piazza delle Carrozze è stata una delle più danneggiate dal nubifragio di Livorno. Il racconto dei gestori a quattro mesi di distanza

L'uranio spaventa la Storia del Grand Canyon : Per molti il Grand Canyon, l'immensa gola scavata dalle acque del fiume Colorado nel corso dei secoli e divenuta meta di milioni di turisti ogni anno, è una zona disabitata, fatta eccezione per le necessarie strutture turistiche che accolgono i visitatori quotidianamente. Eppure non è così. C'è chi ci vive, grazie a un ruscello di acqua incontaminata che diventa una cascata di 100 metri di altezza, che una volta ...

Le girl band più famose della Storia del pop : Oggi, più che mai, portare in alto la bandiera del girl power è importantissimo. via GIPHY Sono molte le girl band che hanno fatto la storia della musica, tingendo di rosa il pop internazionale. via GIPHY Dopo una lunga selezione, abbiamo scelto le più famose dagli anni ’90 ai giorni nostri. Clicca play sul video qui sotto e scatenati al ritmo del girl power! [arc id=”0d4724b4-8942-4d13-b4ba-664d8edd2017″] I video delle ...

Quando i barconi sul Naviglio erano cimeli della sua Storia : I timonieri della Canottieri Milano se li vedevano apparire davanti all'improvviso, immensi e silenziosi a scendere accompagnati dalla corrente del Naviglio Grande, carichi di sabbia: ed era un gioco di centimetri schivarli di una spanna senza interrompere il tonfo ritmico dei remi, e scorrere via nella nebbia, verso Corsico. Quelli, erano davvero barconi: gli ultimi eredi - e si parla degli inizi degli anni Settanta - della secolare storia ...

La Storia Il gioco mostruoso del vigile in divisa che per ridere spara un petardo tra le gambe di un disabile : Un mondo, che spara petardi tra le gambe di un disabile, e grasse risate.

Omicidio di Chiaia - un anno di fuga : la croniStoria delle indagini Video : Un panino mangiato davanti al corpo del fratello Vittorio -ingegnere 51enne- straziato da oltre quaranta coltellate nel quartiere bene di Chiaia a Napoli. Non una lacrima o una parola solo il rumore del lento masticare . Così gli investigatori annotarono sui taccuini il comportamento di #Luca Materazzo, il 36enne arrestato in Spagna per l'Omicidio premeditato del fratello maggiore, dopo un anno di latitanza. Ma non è stato solo questo, a far ...

La Storia della mano bionica che percepisce gli oggetti : Roma, 4 gen. (askanews) Una mano bionica che consente non solo di afferrare gli oggetti, ma anche di percepirne la forma e la consistenza. E' la prima al mondo ed è stata impiantata in Italia in una ...

Segregata a 9 anni nel bunker dell’orco - la Storia di Katie : “Voleva dei bambini da me” : Segregata a 9 anni nel bunker dell’orco, la storia di Katie: “Voleva dei bambini da me” Pedofilo con precedenti per molestie, John Esposito aveva progettato e scavato la botola sotto il proprio appartamento per segregare la piccola Katie, 9 anni. Dopo 17 giorni dal rapimento si è consegnato da solo alla polizia: “L’amavo, volevo dei […] L'articolo Segregata a 9 anni nel bunker dell’orco, la storia di Katie: “Voleva dei bambini ...

The Danish Girl - trama - cast e curiosità del film sul primo transgender della Storia : The Danish Girl, film diretto da Tom Hooper presentato in concorso alla 72ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia nel 2015 è l’adattamento del romanzo La danese (The Danish Girl) scritto nel 2000 da David Ebershoff, il film vede nel cast Eddie Redmayne (premio Oscar 2015 per La teoria del tutto nei panni del protagonista) e Alicia Vikander nei panni della moglie, che per il ruolo ha vinto l’Oscar 2016. Il film ...

Sci alpino - Slalom Zagabria 2018 : Marcel Hirscher nella Storia! 50 vittorie in Coppa del Mondo - eguagliato Alberto Tomba! : È Marcel Hirscher il vincitore dello Slalom di Zagabria. L’austriaco, secondo al termine della prima prova, è riuscito a rimontare e vincere grazie ad una strepitosa seconda manche. Un successo che gli consente di entrare ancor di più nella storia: sono 50 i trionfi in Coppa del Mondo, eguagliando Alberto Tomba. Davanti ad Hirscher adesso ci sono solo Hermann Maier a quota 54 e la leggenda Ingemar Stenmark, inarrivabile a 86. La vittoria ...

Cosenza : la Storia del piccolo Cisse nel libro di Corbelli : Franco Corbelli racconta in questo romanzo, che sarà distribuito gratuitamente, in abbinamento ad un volume della casa editrice Rubbettino, la vicenda che ha commosso mezzo mondo. Il libro racconta ...

Il tweet più irresponsabile della Storia : Trump è l’utente più dannoso di Twitter, ma non è il solo. I capi di stato non dovrebbero avere la possibilità di condividere istantaneamente i loro pensieri. Leggi

Ronaldo e il portiere William - che subì uno dei gol più belli della Storia : La vita è l’arte dell’incontro, anche in un campo di calcio. Due destini che si incrociano custodiscono sempre un segreto. William Guimaraes de Andrade, per comodità William, ha compiuto proprio in questi giorni cinquant’anni. E’ stato un calciatore, da quando ha smesso la sfanga allenando nei campionati minori. Un comprimario tra i tanti, una figurina sfregata da dita frettolose, una faccia dimenticabile in una foto ricordo con i giocatori in ...

