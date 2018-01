Stati Uniti | a dicembre crescita sotto le attese Ma Trump vede il bicchiere pieno

“Tutti dubitano dell’intelligenza e dell’idoneità di Trump” : le clamorose rivelazioni sul Presidente degli Stati Uniti : Donald Trump “è come un bambino. Tutti mettono in dubbio la sua intelligenza e la sua idoneità” per la Casa Bianca. A dirlo è stato Michael Wolff, l’autore del discusso libro “Fire and Fury”, uscito oggi, incentrato sulla Casa Bianca nell’era di Trump, in base alle testimonianze raccolte in questi mesi. Trump “è un uomo che ha meno credibilità, forse, di qualsiasi altra persona mai apparsa sulla ...

Ondata di freddo estremo negli Stati Uniti : 19 morti - “il sale versato sulle strade serve a poco” [GALLERY] : 1/27 LaPresse/AFP ...

Stati Uniti al Gelo : ecco la tempesta dell’East Coast vista dallo spazio : Il satellite GOES-16 della National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) ha catturato l’immagine della tempesta di crescente intensità che si è abbattuta sulla costa orientale degli Stati Uniti il 4 gennaio alle 16:22. La potente tempesta sta battendo le aree costiere con abbondanti nevicate e forti venti, dalla Florida al Maine. Da notare la lunga linea di nubi che si allunga per oltre 1.500 km a sud della tempesta, che sta provocando ...

Harry d'Inghilterra fa il giornalista e Barack Obama si mette a nudo : l'intervista-scoop all'ex presidente degli Stati Uniti : La politica americana è unica, perché è come essere in una campagna elettorale permanente. La consapevolezza di non dover andare in cerca di soldi per gli spot televisivi mi faceva stare molto bene. ...

Come il riscaldamento globale porta il gelo sugli Stati Uniti : SCIENZA SpazioSaluteEnergiaScienze AMBIENTE NaturaEcologiaAnimali TECNOLOGIA Digital lifeTecno-prodottiInnovazioneMotoriArchitettura CULTURA ArteMisteroStoriaCuriosità COMportaMENTO PsicologiaScuola e ...

Gli Stati Uniti sospenderanno quasi tutti i loro aiuti sulla sicurezza al Pakistan : Gli Stati Uniti hanno annunciato la sospensione di quasi tutti gli aiuti legati alla sicurezza che fino a oggi avevano garantito al Pakistan, loro paese alleato. Il dipartimento di Stato americano ha detto che la decisione è stata presa perché The post Gli Stati Uniti sospenderanno quasi tutti i loro aiuti sulla sicurezza al Pakistan appeared first on Il Post.

Il ciclone glaciale investe gli Stati Uniti : almeno 6 morti - centinaia gli incidenti stradali : L’annunciato ciclone glaciale sta già provocando le prime vittime sulla East Coast degli Stati Uniti: le forze dell’ordine hanno reso noto che vi sono al momento 6 vittime, di cui 3 hanno perso la vita in Carolina del Nord e 3 nella Carolina del Sud. Due uomini finiti fuori strada con l’auto a causa del ghiaccio, un uomo di 75 anni è rimasto ferito da uno spazzaneve e una bimba è morta scivolando sul viale di casa. centinaia ...

Le acque degli Stati Uniti aperte alle trivellazioni offshore : Svolta dell’amministrazione Trump. Il presidente intende aprire gran parte delle acque degli Stati Uniti alle trivellazioni offshore. Lo si apprende da fonti vicine al tycoon. Il piano prevede di dare in concessione per 5 anni la più grande area mai…Continua a leggere →

Allerta Meteo USA : ecco i primi effetti dell’annunciata violenta tempesta di neve sugli Stati Uniti [MAPPE e AGGIORNAMENTI] : 1/13 LaPresse/AFP ...

Allerta Meteo USA : la violentissima tempesta di neve continuerà a rafforzarsi colpendo il nord-est degli Stati Uniti : 1/3 ...

L'economia pappamolle degli Stati Uniti : Nessuno correrà per la carica federale nel 2018 in base ad una piattaforma politica che prevede il taglio del bilancio del Pentagono. Nessuno a Washington parla di ciò che è Statisticamente ovvio, ...

Fotografie da Canada e Stati Uniti - gelati : Ok, le cascate del Niagara ghiacciate le abbiamo viste tutti, ma le strade sotto la neve in Florida no: non faceva così freddo da 30 anni The post Fotografie da Canada e Stati Uniti, gelati appeared first on Il Post.

Gli Stati Uniti e la diplomazia dei dollari : "Taglieremo i fondi anche ai palestinesi" : Ma è solo un esame spietato della situazione, nuovo quando il mondo è pronto a chinare il capo davanti alla prepotenza immaginando che ne otterrà la pace. Come Chamberlain. Questa vecchia storia ...

Gli Stati Uniti e la diplomazia dei dollari : Taglieremo i fondi anche ai palestinesi : Show me your money, mostrami i soldi, è un modo di dire per verificare le intenzioni dell'interlocutore. Non si scherza coi soldi. Trump è un businessman e lo fa sapere ai suoi elettori, come quando rivede il bilancio del suo Paese, tagliando di qua (clima, sanità), aumentando di là (difesa). Le notizie delle ultime settimane sono tagli di contributi internazionali che segnalano altrettante scelte strategiche dell'amministrazione ...