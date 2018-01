Speed skating | Europei Kolomna 2018 | Nicola Tumolero | lavoro ed umiltà valgono ORO nei

Speed skating - Europei 2018 : Nicola Tumolero Zar di Russia! Medaglia d’oro nei 5000 metri - battuto un ex-dopato! : Lassù nelle lande desolate, nella gelida steppa che avvolge l’orizzonte, un Tricolore sventola fiero e lucente, sventolato da Nicola Tumolero, lo Zar di Russia. L’azzurro realizza un’impresa colossale, conquistando la Medaglia d’oro nei 5000 metri agli Europei di Speed skating Kolomna, in Russia. Il 23enne di Roana si presentava alla gara da grande favorito, con il primato personale migliore tra i partecipanti: non ha ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 6 gennaio : TUMOLERO CAMPIONE D’EUROPA NELLO Speed SKATING! Grande giornata azzurra! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali per quanto riguarda la giornata di sabato 6 gennaio. La Befana ci porta neve e ghiaccio, spettacolo imperdibile in giro per il Pianeta con un susseguirsi di discipline a un mese dall’inizio delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Ci sarà davvero l’imbarazzo della scelta. Lo sci alpino regalerà un doppio spettacolo: gli uomini saranno alle prese con il gigante di ...

LIVE Speed skating - Europei 2018 (6 gennaio) in DIRETTA : Tumolero al comando - sogna l’oro nei 5000 metri! : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di gare degli Europei di Speed skating a Kolomna (Russia). Un day-2 che si preannuncia molto interessante per i colori azzurri. Andrea Giovannini, Nicola Tumolero e Davide Ghiotto sono tra gli atleti attesi e sui primi due si può sognare la medaglia nei 5000 metri. Tumolero, già ieri nel 1500 metri (non la sua specialità), si è espresso su LIVElli molto alti, giungendo sesto a poco ...

LIVE Speed skating - Europei 2018 (6 gennaio) in DIRETTA : Francesca Lollobrigida sfiora il podio nei 3000 metri! Ora i 5000 con Tumolero e Giovannini! : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di gare degli Europei di Speed skating a Kolomna (Russia). Un day-2 che si preannuncia molto interessante per i colori azzurri. Andrea Giovannini, Nicola Tumolero e Davide Ghiotto sono tra gli atleti attesi e sui primi due si può sognare la medaglia nei 5000 metri. Tumolero, già ieri nel 1500 metri (non la sua specialità), si è espresso su LIVElli molto alti, giungendo sesto a poco ...

LIVE Speed skating - Europei 2018 (6 gennaio) in DIRETTA : dominio russo nei 1000 m maschili - attese per Tumolero e Giovannini nei 5000m uomini : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di gare degli Europei di Speed skating a Kolomna (Russia). Un day-2 che si preannuncia molto interessante per i colori azzurri. Andrea Giovannini, Nicola Tumolero e Davide Ghiotto sono tra gli atleti attesi e sui primi due si può sognare la medaglia nei 5000 metri. Tumolero, già ieri nel 1500 metri (non la sua specialità), si è espresso su LIVElli molto alti, giungendo sesto a poco ...

LIVE Speed skating - Europei 2018 (6 gennaio) in DIRETTA : Andrea Giovannini e Nicola Tumolero - siamo con voi! Assalto al podio nei 5000 metri!... : OASport vi propone la DIRETTA LIVE della seconda giornata degli Europei di Speed skating a Kolomna (Russia): cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla e vivere ...

LIVE Speed skating - Europei 2018 (6 gennaio) in DIRETTA : Andrea Giovannini e Nicola Tumolero - siamo con voi! Assalto al podio nei 5000 metri! : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di gare degli Europei di Speed skating a Kolomna (Russia). Un day-2 che si preannuncia molto interessante per i colori azzurri. Andrea Giovannini, Nicola Tumolero e Davide Ghiotto sono tra gli atleti attesi e sui primi due si può sognare la medaglia nei 5000 metri. Tumolero, già ieri nel 1500 metri (non la sua specialità), si è espresso su LIVElli molto alti, giungendo sesto a poco ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 6 gennaio : una Befana di neve! Brignone e De Fabiani all’attacco - lo Speed skating fa sognare. Poi biathlon - salto e tanto altro… : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali per quanto riguarda la giornata di sabato 6 gennaio. La Befana ci porta neve e ghiaccio, spettacolo imperdibile in giro per il Pianeta con un susseguirsi di discipline a un mese dall’inizio delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Ci sarà davvero l’imbarazzo della scelta. Lo sci alpino regalerà un doppio spettacolo: gli uomini saranno alle prese con il gigante di ...

Speed skating - Europei Kolomna 2018 : Olanda in evidenza - ottimo Nicola Tumolero (6°) nei 1500 metri : Prima giornata di gare lungo l’ovale di ghiaccio di Kolomna (Russia) degli Europei di Speed skating, test molto importante in vista dei Giochi Olimpici Invernali di PyeongChang (Corea del Sud), programmati dal 9 al 25 febbraio. Ebbene, non doveva essere una giornata con grandi spunti per l’Italia, per le specialità in gioco, e le medaglie non sono arrivate, tuttavia è giusto rimarcare buone prestazioni. Ci riferiamo a quanto fatto da ...

LIVE Speed skating - Europei 2018 in DIRETTA : prima giornata (5 gennaio). Si completa il programma con i 1500 metri : tra le donne vince l’olandese Lotte van Beek - tra gli uomini si impone il russo Denis Yuskov : Si alza il sipario sugli Europei di Speed skating 2018: a Kolomna, in Russia, oggi è in programma la prima giornata di gare sulla pista che assegnerà i titoli continentali. In programma le gare dei 500 e dei 1500 metri, maschili e femminili. Nella distanza più breve, tra le donne, difenderanno i colori azzurri Francesca Bettrone ed Yvonne Daldossi, mentre nei 1500 metri toccherà a Gloria Malfatti, Francesca Lollobrigida e, ancora una volta, ...

LIVE Speed skating - Europei 2018 in DIRETTA : prima giornata (5 gennaio). Si completa il programma con i 1500 metri : tra le donne vince l’olandese Lotte van Beek : Si alza il sipario sugli Europei di Speed skating 2018: a Kolomna, in Russia, oggi è in programma la prima giornata di gare sulla pista che assegnerà i titoli continentali. In programma le gare dei 500 e dei 1500 metri, maschili e femminili. Nella distanza più breve, tra le donne, difenderanno i colori azzurri Francesca Bettrone ed Yvonne Daldossi, mentre nei 1500 metri toccherà a Gloria Malfatti, Francesca Lollobrigida e, ancora una volta, ...

LIVE Speed skating - Europei 2018 in DIRETTA : prima giornata (5 gennaio). Si comincia con i 500 ed i 1500 metri : Si alza il sipario sugli Europei di Speed skating 2018: a Kolomna, in Russia, oggi è in programma la prima giornata di gare sulla pista che assegnerà i titoli continentali. In programma le gare dei 500 e dei 1500 metri, maschili e femminili. Nella distanza più breve, tra le donne, difenderanno i colori azzurri Francesca Bettrone ed Yvonne Daldossi, mentre nei 1500 metri toccherà a Gloria Malfatti, Francesca Lollobrigida e, ancora una volta, ...

Speed skating - Europei Kolomna 2018 – Andrea Giovannini : “Punto al podio nei 5000 metri e nel team pursuit mentre nella mass start…” : IN ESCLUSIVA – Dal 5 al 7 gennaio Kolomna (Russia) sarà la capitale europea dello Speed skating, prova generale di quel che saranno i Giochi Olimpici Invernali di PyeongChang 2018, in Corea del Sud, dal 9 al 25 febbraio. Una rassegna continentale dalle tante attese anche per l’Italia di Maurizio Marchetto, cresciuta in maniera esponenziale quest’anno, come testimoniano i brillanti risultati degli skater del Bel Paese in Coppa ...

Speed skating - Europei Kolomna 2018 – Andrea Giovannini : “Punto al podio nei 5000 metri e nel team pursuit mentre sulla mass start…” : IN ESCLUSIVA – Dal 5 al 7 gennaio Kolomna (Russia) sarà la capitale europea dello Speed skating, prova generale di quel che saranno i Giochi Olimpici Invernali di PyeongChang 2018, in Corea del Sud, dal 9 al 25 febbraio. Una rassegna continentale dalle tante attese anche per l’Italia di Maurizio Marchetto, cresciuta in maniera esponenziale quest’anno, come testimoniano i brillanti risultati degli skater del Bel Paese in Coppa ...