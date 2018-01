Spalletti ' potevamo vincere'

Juve-Inter 0-0 - Spalletti : "Potevamo fare di più - ma questo è un grandissimo punto" : Lo 0-0 finale nel derby d'Italia può andare bene all'Inter di Spalletti ; i nerazzurri hanno conservato il primo posto (almeno fino a domani) ed hanno impedito il sorpasso della Juventus. Ai punti avrebbe meritato di vincere la Juve, ma nel calcio "i punti" sono solo quelli conquistati sul campo e per portare a casa il bottino pieno bisogna riuscire a segnare un gol più degli avversari. A fine partita Spalletti è parso soddisfatto non tanto ...

