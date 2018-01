Spalletti | ' La Fiorentina ha meritato il pari | ma anche mia mamma di 80 anni sa che

Fiorentina-Inter - Spalletti : “Ci manca un centrale - lo sanno tutti”. Pioli : “Potevamo vincere”. : Fiorentina-Inter, Spalletti: “Ci manca un centrale, lo sanno tutti”. Pioli: “Potevamo vincere”. Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Fiorentina-Inter – Al termine del match del Franchi Fiorentina-Inter, il tecnico dei nerazzurri, Spalletti, ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni di SkySport Fiorentina-Inter, PARLA Spalletti ...

Formazioni ufficiali Fiorentina-Inter – Il secondo anticipo della 20^ giornata di Serie A, la prima del girone di ritorno, metterà di fronte Fiorentina e Inter al 'Franchi'. I nerazzurri proveranno a tornare alla vittoria che in campionato manca ormai dal 3 dicembre scorso, ovvero dal largo successo ottenuto con il Chievo. Nelle quattro partite successive la squadra di Spalletti ha raccolto due pareggi e due sconfitte.

Spalletti - sarà ripartenza o crisi? Pioli e la Fiorentina misurano l'Inter : Tanti incroci questa sera al Franchi in una sfida che può rilanciare o frenare le ambizioni di entrambe le squadre

LUCIANO Spalletti / Il tecnico pensa a Fiorentina-Inter : non basta il calciomercato per migliorare : LUCIANO SPALLETTI, il tecnico pensa a Fiorentina-Inter che si gioca domani. Il calciomercato non è l'unico mezzo per migliorare le prestazioni di una squadra che vuole fare grandi cose.(Pubblicato il Thu, 04 Jan 2018 19:31:00 GMT)

Fiorentina-Inter, Spalletti – Si torna in campo domani sera in Serie con i primi anticipi della girone di ritorno. L'Inter scenderà dunque in campo a Firenze, in una partita che non si preannuncia semplice. Luciano Spalletti, allenatore ...

