Spalletti | Ci manca un centrale difensivo

Inter - Spalletti : "Anche mia madre lo sa : ci manca un difensore centrale - ok?" : Non basta il guizzo di Mauro Icardi per lasciare Firenze con il bottino pieno. L'Inter rimanda l'appuntamento con una vittoria che manca dal 5-0 sul Chievo dello scorso 3 dicembre. Da allora 2 pareggi ...

Fiorentina-Inter - Spalletti : “Ci manca un centrale - lo sanno tutti”. Pioli : “Potevamo vincere”. : Fiorentina-Inter, Spalletti: “Ci manca un centrale, lo sanno tutti”. Pioli: “Potevamo vincere”. Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Fiorentina-Inter – Al termine del match del Franchi Fiorentina-Inter, il tecnico dei nerazzurri, Spalletti, ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni di SkySport Fiorentina-Inter, PARLA Spalletti ...

Manchester United - Mourinho : 'Ci manca un rigore netto. L'Inter di Spalletti? Sono un tifoso da lontano...' : José Mourinho ha parlato a Sky Sport dopo la sconfitta nel derby contro il City di Pep Guardiola. Queste le sue dichiarazioni: È stata la peggior sconfitta possibile? Eh 11 punti, anche in un Campionato come questo ultra ...

Calciomercato Inter - Ausilio allo scoperto : le (mancate) richieste di Spalletti e le clausole : Juventus ed Inter in campo per il math valido per lo scudetto. Prima della partita ha parlato Ausilio ai microfoni di Premium anche di mercato: “Posso dire che la cosa più semplice è stata poter scegliere l’allenatore e aver potuto impostare insieme a lui il lavoro. L’anno scorso abbiamo iniziato tutto con un tecnico e ci siamo ritrovati con un altro, sono cose che rallentano. Spalletti fin dal primo giorno ci ha chiesto di poter valutare ...

Tavano : 'Mi mancano le giocate di Totti. Su Spalletti...' : Francesco Tavano , attaccante della Carrarese , ricorda i tempi romani a la Gazzetta dello Sport : 'Il compagno più forte? Resta Totti . Che peccato però non vederlo in campo: mi mancano le sue giocate... Spalletti? Si vedeva che sarebbe diventato un top della panchina. Stava 24 ore su 24 ...

Cosa manca a questa Inter per vincere lo scudetto? Spalletti lo sa : Inter da scudetto, si o no? Nelle ultime ore è la domanda più diffusa tra tifosi ed addetti ai lavori, sopratutto alla luce delle ultime prestazioni convincenti della squadra di Spalletti. Una notte in testa alla classifica può dare ulteriore convinzione alla truppa nerazzurra, ma il quesito che ci si pone in queste ore è: Cosa manca all’Inter per vincere lo scudetto? La certezza ad oggi è che qualCosa manca. In primis è ben noto che ...