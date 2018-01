: "Sono distrutta. Cosa farò? Vedremo a casa. Grave anche io lo avrei allontanato". Parla la moglie del prof. sospeso… - HuffPostItalia : "Sono distrutta. Cosa farò? Vedremo a casa. Grave anche io lo avrei allontanato". Parla la moglie del prof. sospeso… - aledenicola : @FulvioVespasi @orfini Guardi che mPS è stata distrutta con la Fondazione azionista di stra maggioranza che aveva… - Sofia54202238 : RT @cuni_sara: Sono distrutta ma è stata una sulle esperienze più belle della mia vita ???? #route2018 - nickymastria : RT @bacifinoaridere: Io emotivamente sono veramente distrutta ma non lo dò a vedere - SoniaSamoggia : RT @robertofrezzat1: E' una patplogia postraumatica Pensa alle donne violentate o peggio ai bambini hanno la vita distrutta per sempre,gra… -

(Di sabato 6 gennaio 2018) Parla la compagna di Maurizio Gracceva, l'insegnante del liceo classico indagato per molestie: "far&o;?". La donna parla al Corriere della Sera:Maurizio Gracceva, il prof del liceo Tasso indagato per molestie, risponde alla studentessa che lo accusa: «Stare alla larga da scuola? Un lavoratore, finché non li perde, ha dei diritti: una cattedra non capita cos&i; per caso, &e; conseguenza di concorsi vinti, io ho un diritto che resta inalienabile, che non pu&o; essere cancellato con qualche frase ad effetto detta da Tizio o Caio».E invece sua moglie,lei insegnante, attualmente dirigente scolastico all'istituto comprensivo Daniele Manin all'Esquilino, lo accompagna a ritirare il provvedimento di sospensione dall'insegnamento ed ammette che s&i;, considerate le indagini condivide la posizione del collega ...