SONDAGGI | M5S VS PD Grillini super tra i giovani | flop Renzi

SONDAGGI - M5s spopola tra i giovani ma crolla tra gli anziani. Gli over 60 vanno a destra e tengono vivo il Pd : È in assoluto il partito preferito di chi non ha ancora compiuto 44 anni. Ma soltanto il terzo, e ben staccato dalle altre due formazioni, se invece ad essere interpellati sono gli elettori più maturi. È quello che sembra essere il destino del Movimento 5 Stelle in vista delle elezioni politiche del prossimo 4 marzo. Questo, almeno, è il risultato dell’elaborazione commissionata a Ixè dall’Huffigton Post. Un rapporto che analizza il ...

SONDAGGI - al Senato si torna al 2001 : centrodestra in vantaggio. Il Pd tiene solo nelle regioni rosse. M5s al centro – Sud : Una situazione che sembra tornare indietro di diciassette anni. È il 2018 ma sembra il 2001: il centrodestra che fa il pieno di seggi a Nord e Sud, il centrosinistra che regge solo nelle regioni rosse. E il Movimento 5 Stelle che insegue. È la fotografia scattata dall’algoritmo di YouTrend, che assieme alla società Reti ha elaborato un dossier sugli scenari del voto in vista delle politiche del prossimo 4 marzo. Secondo ...

M5s - Beppe Grillo vede i SONDAGGI e decide : così farà fuori Di Maio dopo le elezioni : Un uomo solo al comando, almeno fino alle elezioni politiche del 2018. Poi, in caso di (probabile) fallimento, Luigi Di Maio verrà fatto fuori dal Movimento 5 Stelle . È questa, spiega Il Giornale , ...

SONDAGGI politici : M5S vicino al 30% - Pd scende sotto il 23% Video : Secondo gli ultimi #Sondaggi politici compiuti dall’Istituto Ixè e pubblicati oggi, 23 dicembre, su Huffington Post, prosegue il trend negativo del Pd, condizionato probabilmente dallo scandalo Banca Etruria che ha coinvolto il sottosegretario Maria Elena Boschi [Video]. Il partito del segretario Matteo Renzi sarebbe sceso addirittura sotto i 23 punti percentuali, confermando l’emorragia di voti potenziali delle ultime settimane. In ...

SONDAGGI politici - Pd per la prima volta sotto il 23 per cento. M5s cresce ancora e punta al 30 : Il Partito democratico per la prima volta sotto il 23 per cento. La settimana della resa dei conti in commissione Banche e delle polemiche per il caso Etruria che hanno travolto la sottosegretaria Maria Elena Boschi lascia i suoi effetti su un Pd sempre più in difficoltà nei consensi tra gli elettori. Secondo l’ultima rilevazione dell’Istituto Ixè per l’Huffington post, il partito di Matteo Renzi scende al 22,8 per cento ...

SONDAGGI - il Pd arretra. Il centrodestra avanza. M5S bene soprattutto al Sud : Segnali neri per il Pd di Matteo Renzi, che da tempo cerca di arrestare la caduta libera, impresa che appare sempre più difficile in vista delle prossime elezioni. Stavolta ci concentriamo su due Sondaggi. Il primo, pubblicato da Ixè per l'Huffington Post, evidenzia che per la prima volta i democratici sono sotto il 23%. Avanzano invece le forze del centrodestra, con Forza Italia che si conferma in testa alla coalizione e un divario che ...

Elezioni - SONDAGGIo Swg : il M5S domina al sud - centrodestra sopra il 40% al nord-ovest - il Pd perde il centro : Ha voglia Salvini a togliere il 'Nord' dal simbolo del partito e a far liste 'Noi con Salvini' nelle regioni meridionali per raccattare un po' di voti. Dalla linea ideale che va da Campania e Abruzzo ...

SONDAGGIo Ixè per HuffPost : Continua l’erosione del Pd - M5S vicino al 30% - Forza Italia rafforza il vantaggio sulla Lega : Grande stagione di sondaggi quella odierna, con andamenti che a fine anno offrono conferme, rilanciano speranze, mettono in discussione certezze consolidate. I dati sono riassumibili in una manciata di indicazioni, che solo un'ottantina di giorni di restante campagna elettorale – non tantissimi ormai – potranno smentire o confermare.Continua l'erosione del Pd, che scende per la prima volta sotto la fatidica soglia del 23%;Nella ...

Il Centrodestra sfonda quota 40% M5S fermo - Pd al minimo storico Voto - il SONDAGGIo della svolta. I dati : Elezioni 2018. E' fatta per il Centrodestra? Quasi. Per la prima volta la coalizione di Berlusconi, Salvini, Meloni e le nuove gambe sfonda quota 40% e arriva al 40,4. È la clamorosa novità dell'ultimo sondaggio Euromedia Research Segui su affaritaliani.it

Ultimi SONDAGGI politici del 2017 : Pd sotto choc - M5S sopra di 4 punti : Ultimi sondaggi politici ELETTORALI (21 DICEMBRE 2017) – PD A LIVELLI MINIMI, M5S PRIMO PARTITO Siamo ormai agli Ultimi dati sulle intenzioni di voto per questo 2017: oggi diamo uno sguardo ai sondaggi elettorali di Demopolis. Butta male per il Pd di Matteo Renzi, fermo a quota 25%, percentuale con “outook negativo”, come dicono gli economisti: lo stesso segretario del Partito democratico si è trovato costretto ad ammettere che ...