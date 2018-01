Smog Roma | limite di PM10 superato in 6 centraline

Smog - blocco del traffico a Roma per i mezzi più inquinanti - : Dopo il superamento dei limiti di Pm10 nei giorni scorsi, la sindaca Virginia Raggi ha emesso un'ordinanza che vieta la circolazione nella Fascia Verde, dal 3 al 5 gennaio, a veicoli a benzina Euro 2 ...

Smog alle stelle - stop auto a Roma : ''Da domani mercoledì 3 a venerdì 5 gennaio, dalle ore 7.30 alle ore 20.30, blocco della circolazione per i veicoli più inquinanti all'interno della Fascia Verde. Il provvedimento urgente si è reso ...

Roma - Smog in calo per il caldo : è la prima volta in 10 anni : Sorpresa, è scomparso lo smog. Per la prima volta in dieci anni Roma - città dove regnano le auto e il trasporto pubblico locale è bocciato rumorosamente dai cittadini - rispetterà la legge sugli ...

Roma alle prese con lo Smog. Oggi limitazioni al traffico : La qualità dell'aria peggiora e la sindaca Virginia Raggi ha emanato un'ordinanza per la giornata di Oggi 7 dicembre, dalle 7.30 alle 20.30, che prevede il blocco della circolazione per i veicoli più inquinanti all'interno della Fascia Verde. Il livello delle…

Smog - Greenpeace : "Troppi veleni vicino alle scuole torinesi. Peggio di Milano e Roma" : veleni alle stelle attorno alle scuole torinesi, tra zainetti e grembiulini in attesa della campanella . L'allarme arriva da Greenpeace, che ha monitorato non le generiche concentrazioni di Pm10 ma ...

Smog - prosegue a Roma lo stop dei veicoli più inquinanti - : Fermi fino alle 20.30 i ciclomotori e i motoveicoli Pre-euro 1 ed Euro 1 e gli autoveicoli alimentati a benzina Euro 2. Queste categorie si aggiungono a quelle bloccate in modo permanente

Roma - Smog oltre i limiti : oggi stop ai veicoli più inquinanti dalle 07 : 30 alle 20 : 30 : A causa dei livelli di polveri sottili oltre i limiti consentiti, a Roma scatta il blocco dei veicoli più inquinanti all’interno della Fascia Verde. L’ordinanza del sindaco Raggi impone lo stop per oggi, dalle 7.30 alle 20.30. Non possono dunque circolare, nei giorni e negli orari specificati, i veicoli appartenenti a queste categorie: ciclomotori e motoveicoli PRE-EURO 1 ed EURO 1 (a due, tre e quattro ruote, dotati di motore a 2 e ...

Smog - torna l’allarme a Roma : tre centraline oltre i limiti : Complice il cielo sereno e i riscaldamenti accesi, torna a riaffacciati l’emergenza Smog a Roma. Ieri l’Arpa Lazio ha registrato tre centraline oltre i limiti di rischio per la salute, fissati per le polveri sottili (Pm10) a 50 microgrammi per metro cubo. A Preneste il valore era di 53 microgrammi, a Cinecitta’ 54 e a Tiburtina 60. Valori limite anche a Magna Grecia (50) e a Francia (48). L'articolo Smog, torna l’allarme ...

Smog Roma : mercoledì e giovedì stop ai veicoli più inquinanti : Oggi mercoledi’ 22 e giovedi’ 23 novembre, dalle 7.30 alle ore 20.30, blocco della circolazione per i veicoli piu’ inquinanti all’interno della Fascia Verde. Lo comunica, in una nota, il Campidoglio spiegando che il provvedimento urgente si e’ reso necessario a causa del superamento delle soglie di sicurezza previste dalla Legge per l’inquinamento da polveri sottili. Il blocco nella Fascia Verde ...

Smog Roma : stop a veicoli a benzina EURO 2 dentro l’anello ferroviario : A Roma sono in vigore le nuove limitazioni d’ingresso e circolazione ai veicoli più inquinanti: il provvedimento sarà valido fino al 31 ottobre 2018 e vieterà l’ingresso e la circolazione degli autoveicoli a benzina EURO 2 all’interno della ZTL “Anello ferroviario” del PGTU, dal lunedì al venerdì (a esclusione dei giorni festivi infrasettimanali). Tra le esenzioni previste i veicoli muniti di contrassegno per ...

Smog Roma : domenica ecologica - oggi 1500 controlli e 311 multe : A Roma tornano le domeniche ecologiche a Roma e non mancano i trasgressori al divieto totale della circolazione all’interno Ztl “Fascia Verde”. Nel primo stop delle auto ovvero dalle 7.30 alle 12.30, gli agenti della polizia locale hanno controllato 1064 veicoli e elevato 229 multe. La seconda tranche di blocco va dalle 16.30 alle 20.30. I vigili urbani dalle 16 alle 18 hanno controllato altre 406 auto e sanzionato 82 ...

Smog : Benvenuti (Ecoitaliasolidale) - con lo stop auto la domenica si danneggia solo Roma : Il solito provvedimento demagogico e lontano da soluzioni ecologiche che produce solamente un danno ai cittadini, al turismo e all'economia della Capitale'. È quanto dichiara in una nota Piergiorgio ...

Smog - Roma : “Servono più corsie preferenziali” : “Sul pericolo inquinamento a Roma ha ragione Legambiente, che ha monitorato il flusso del traffico nell’area adiacente l’anfiteatro Flavio”. È quanto dichiara in una nota Alessandro Atzeni coordinatore regionale Lazio di Uiltrasporti settore taxi. “I dati emersi dal loro studio sono raccapriccianti e lasciano facilmente intendere che il traffico della Capitale, oltre a danneggiare le aree artistiche, mette in seria ...