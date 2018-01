SLALOM GIGANTE KRANJSKA GORA Streaming video e diretta tv | Shiffrin in testa Coppa del

Sci. SLALOM GIGANTE a Lienz - l'Italia c'è : Brignone risponde a Paris e vince : Era il periodo d'oro dell'altoatesina, che a fine annata avrebbe fatto sua la coppa del mondo della specialità. "Non è stato semplice, soprattutto nella seconda manche quando l'ombra e il buio non ti ...

Sci - Federica Brignone vince lo SLALOM GIGANTE di Lienz : Per la Brigone si tratta del sesto successo in Coppa del Mondo e del 20esimo podio in carriera. L'Austria, tra l'altro, le porta bene visto che il suo primissimo successo, targato ottobre 2015, ...

Coppa del Mondo - Federica Brignone vince lo SLALOM GIGANTE di Lienz : Federica Brignone in 2'05'52 ha vinto il gigante di Coppa del Mondo a Lienz . Poi ci sono la tedesca Viktoria Rebensburg (2'05'56) e la statunitense Mikaela Shiffrin (2'05'60). Per l'azzurra - 27 anni - è il sesto successo il carriera e il ventesimo podio. La ...

Kranjska Gora prende il posto di Maribor per Gigante e SLALOM del 6/7 gennaio a - Altri Sport : Kranjska Gora prende il posto di Maribor nel fine settimana di sabato 6 e domenica 7 gennaio, dove sono di scena un Gigante e uno slalom femminile valevoli per la Coppa del mondo. La località slovena non è stata in grado di preparare il tracciato di gara a causa delle scarse precipitazioni nevose e delle temperature al di sopra delle medie stagionali, per cui la ...