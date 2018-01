SLALOM GIGANTE KRANJSKA GORA Streaming video e diretta tv | la Shiffrin in testa! Coppa

SLALOM GIGANTE Kranjska Gora/ Streaming video e diretta tv - orario - si comincia! (Coppa del Mondo sci donne) : diretta Gigante femminile Kranjska Gora Streaming video e tv. orario e risultato live della gara di Coppa del Mondo di sci: le azzurre fra le favorite (6 gennaio)(Pubblicato il Sat, 06 Jan 2018 09:22:00 GMT)

Sci. SLALOM GIGANTE a Lienz - l'Italia c'è : Brignone risponde a Paris e vince : Era il periodo d'oro dell'altoatesina, che a fine annata avrebbe fatto sua la coppa del mondo della specialità. "Non è stato semplice, soprattutto nella seconda manche quando l'ombra e il buio non ti ...

Federica Brignone vince lo SLALOM GIGANTE di Lienz : Federica Brignone si aggiudica lo slalom gigante femminile di Lienz superando così la tedesca Viktoria Rebensburg , seconda classificata, e la statunitense Mikaela Shiffrin arrivata sul podio. Al ...

Kranjska Gora prende il posto di Maribor per Gigante e SLALOM del 6/7 gennaio a - Altri Sport : Kranjska Gora prende il posto di Maribor nel fine settimana di sabato 6 e domenica 7 gennaio, dove sono di scena un Gigante e uno slalom femminile valevoli per la Coppa del mondo. La località slovena non è stata in grado di preparare il tracciato di gara a causa delle scarse precipitazioni nevose e delle temperature al di sopra delle medie stagionali, per cui la ...

Sci alpino - SLALOM Lienz 2017 – Manuela Moelgg : “Mi concentro sul gigante”. Irene Curtoni : “Mi aspetto molto di più” : Gara sottotono per le azzurre nello Slalom di Lienz, prova valida per la Coppa del Mondo 2017-2018 di sci alpino. Queste le dichiarazioni che le azzurre hanno rilasciato alla Fisi: Manuela Moelgg: “Quest’anno mi concentro sul gigante dove spero di ritornare sul podio, magari anche su un gradino più alto del terzo. Mi piace molto questa pista, ma per fare la differenza sono importanti le condizioni quindi spero che stanotte faccia ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2018 – Maltempo a Lienz - cambia il programma! Invertiti SLALOM e gigante (28-29 dicembre) : Il Maltempo sta imperversando a Lienz dove le donne torneranno a gareggiare per la Coppa del Mondo 2018 di sci alpino dopo la piccola sosta natalizia. Nella località austriaca sono infatti previste due gare ma gli organizzatori hanno optato per un’inversione in calendario delle due prove: lo slalom è stato anticipato a giovedì 28 dicembre mentre il gigante si disputerà il giorno successivo sperando in condizioni meteo migliori. Confermati ...

