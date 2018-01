Skoda Octavia Wagon - La prova della 1 6 TDI Dsg Style

: Abbiamo provato la #Skoda #Octavia #Wagon nella versione 1.6 TDI Dsg in allestimento Style @SkodaItalia - quattroruote : Abbiamo provato la #Skoda #Octavia #Wagon nella versione 1.6 TDI Dsg in allestimento Style @SkodaItalia - ovtaberdio : Octavia A7 1.6 MPI Landi Renzo - knowuaccele : Skoda Octavia Scout FSI - Landi Renzo - signracolmott : Octavia Scout FSI - Landi Renzo - rauxasbnafic : Octavia A7 1.6 MPI Landi Renzo -

(Di sabato 6 gennaio 2018) Quando si ha tra le mani la familiare più venduta in Europa, il momento del restyling è un passaggio delicato. La soluzione seguita dallaè stata quella di cambiare poco, puntando alla sostanza. Morale: lresta sé stessa e le novità riguardano pochi dettagli. Stessa linea e simile lunghezza (467 centimetri, uno in più), mentre cambiano soltanto laspetto di paraurti, calandra e, soprattutto, i gruppi ottici. I fari, infatti, non sono più monopezzo", ma si suddividono in due elementi, con proiettori full Led nel caso dell'allestimento. Connettività di alto livello. Salendo a bordo, si ritrova uno spazio da record, in particolare dietro, e finiture diventate quasi impeccabili, considerando la categoria, in un ambiente dal design ben curato. Con le dotazioni di serie arricchite, la, protagonista, si rivela a tutti gli effetti una vettura di ...