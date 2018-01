Sisma | per la Befana Agenzia Giovani cede pc dismessi a scuole

Opere d’arte salvate dal Sisma del 2016 rivivono in mostra 3D : Roma– Grazie al Codacons e al ministero dei Beni culturali migliaia di Opere d’arte scampate al terremoto del centro-Italia tornano a vivere. Il progetto sara’... L'articolo Opere d’arte salvate dal sisma del 2016 rivivono in mostra 3D su Roma Daily News.

Sisma 2002 : ottenuto il rimborso dei bolli auto anche per i larinesi : Vincenzo Notarangelo © TermoliOnLine LARINO . Il sindaco di Larino Vincenzo Notarangelo ottiene un risultato importante per la sua comunità, dopo anni di battaglie e attese. "Finalmente, dopo un'...

Terremoto : Mattarella a Partanna per il 50° anniversario del Sisma in Belice : Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella il prossimo 16 gennaio parteciperà a Partanna, in provincia di Trapani, alla cerimonia commemorativa del 50° anniversario del Terremoto del Belice. L'articolo Terremoto: Mattarella a Partanna per il 50° anniversario del sisma in Belice sembra essere il primo su Meteo Web.

Avendita - successo per il presepe fra le macerie del Sisma Nella piccola frazione di Cascia torna la speranza con la rappresentazione della ... : Cascia " successo per la tredicesima edizione del 'presepe vivente di Avendita', piccola frazione di Cascia, fortemente comlpita dal terremoto del 2016. Dopo la pausa forzata della scorso anno, la ...

Dal Codacons e dal Mibact un nuovo progetto per recuperare le opere d'arte danneggiate dal Sisma : Una mostra ultra-tecnologica e itinerante che valorizza il patrimonio culturale ferito dal sisma e premia l'identità culturale delle popolazioni del centro-Italia, portando in tutto il mondo le ...

Terremoto Belice : 50 anni fa il Sisma - un ciclo di iniziative per non dimenticare : Si verificava 50 anni fa, nella notte tra il 14 e il 15 gennaio del 1968, il 50° anniversario del Terremoto del Belice, che provocò centinaia di morti e rase al suolo interi paesi. I 21 comuni della Valle del Belice promuovono un ciclo di iniziative culturali, artistiche, laboratori e convegni dal titolo “Insieme per Costruire Bellezza” che si svolgeranno lungo tutto l’arco dell’anno: l’obiettivo è raccontare ...

Caldaie spente e perdite d'acqua in case appena consegnate dopo Sisma - : Viti esposte, collegamenti mancanti e sanitari che perdono. La denuncia degli abitanti di Caldarola (Macerata) al capo della Protezione civile, Angelo Borrelli, arrivato per verificare lo stato delle ...

Anas : al via otto bandi da 26 milioni di euro per strade colpite dal Sisma : (Teleborsa) - Prosegue la fase operativa di ripristino definitivo delle strade colpite dal sisma nel Centro Italia. Anas ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale altri 8 bandi di gara d'appalto per l'...

Sisma : Le casette per le vittime del terremoto? Ecco come si presentano Video : Continua la polemica inerente alle unita' abitative destinate alle vittime del terremoto che ha colpito le Marche e le zone limitrofi. Nello specifico, questa volta a finire nell'occhio del ciclone mediatico sono le cittadine di Visso, Sarnaro e Caldarola, tutti piccoli comuni in provincia di Macerata e vittime di uno degli atroci terremoti che ha colpito l'Italia [Video]. Ad alzare il polverone mediatico è proprio il primo cittadino di Sarnaro, ...