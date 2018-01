Siria | almeno 17 morti in raid aerei

Almeno 53 civili sono stati uccisi ieri in un attacco aereo russo nella Siria orientale : L’Osservatorio Siriano per i diritti umani (SOHR), organizzazione non governativa filo-ribelli con sede a Londra, ha detto che Almeno 53 civili sono stati uccisi in diversi attacchi aerei russi compiuti ieri mattina nell’area di al Shafah, una cittadina della Siria The post Almeno 53 civili sono stati uccisi ieri in un attacco aereo russo nella Siria orientale appeared first on Il Post.