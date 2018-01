Simeone | gol pesante Thereau disastro

Fiorentina Inter 1-1 - gol e highlights : Simeone risponde a Icardi : Fiorentina-Inter 1-1 55' Icardi (I), 91' Simeone (F) TABELLINO : Fiorentina (4-3-3) : Sportiello; Laurini, Astori, Pezzella, Biraghi; Benassi (69' Babacar), Badelj, Veretout; Chiesa, Simeone, Thereau (...

Fiorentina-Inter 1-1 - Simeone nel recupero pareggia il gol di Icardi : La 18ª rete in campionato del capitano nerazzurro non basta a risolvere la crisi degli uomini di Spalletti. Handanovic protagonista, il pareggio nel recupero

Diretta/ Fiorentina Inter (risultato live 0-0) info streaming video e tv : Simeone e Chiesa a un passo dal gol! : Diretta Fiorentina Inter: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita del Franchi, valida per la ventesima giornata della Serie A(Pubblicato il Fri, 05 Jan 2018 20:53:00 GMT)

Fiorentina-Milan 1-1 : Simeone-Calhanoglu - video gol Video : Serie A, diciannovesima giornata di campionato. Al Franchi di Firenze, la #Fiorentina ospita il #Milan per un match molto importante per la lotta alla qualificazione della prossima Europa League. Le 2 formazioni arrivano a questo appuntamento dopo il turno infrasettimanale di Coppa Italia che ha visto la Fiorentina perdere 1-0 con la Lazio ed il Milan trionfare nel derby ai supplementari grazie ad un gol di Patrick Cutrone ...

Diretta/ Fiorentina Milan (risultato live 1-1) info streaming video e tv : gol di Simeone e Calhanoglu! : Diretta Fiorentina Milan info streaming video e tv: al Franchi affascinante anticipo delle ore 12.30. Quote, orario e probabili formazioni della partita di Serie A(Pubblicato il Sat, 30 Dec 2017 14:03:00 GMT)

Fiorentina - Simeone : 'Battere il Milan con un mio gol sarebbe bello' : Così Giovanni Simeone ai microfoni di Sky Sport ha presentato la sfida di sabato prossimo al Franchi, l'ultima del 2017. Una sfida che vedrà affrontarsi due squadre dall'umore diverso: quella viola ...

Simeone : bello battere Milan con mio gol : (ANSA) - FIRENZE, 28 DIC - ''battere il Milan sarebbe importante per la Fiorentina e la classifica, non perché mio padre Diego ha giocato in passato nell'Inter. Vincere con una mia rete? Sarebbe bello ...

Fiorentina - Antognoni : 'Veretout acquisto importante - Simeone deve fare più gol' : Il club manager della Fiorentina Giancarlo Antognoni ha parlato così a Premium Sport prima della sfida col Genoa: 'Abbiamo fatto dei buoni acquisti, anche se qualcuno deve ancora inserirsi nel nostro contesto. Veretout si è saputo imporre in un ruolo carente in tutta Europa. E' ...

Serie A - palla fuori poi Tomovic da rigore - giusto annullare il gol a Simeone : La 16esima giornata di Serie A non si è ancora conclusa: all'appello mancano ancora Lazio-Torino e Genoa-Atalanta, ma i primi verdetti sono già stati sfornati. E, con loro, tutti i casi da moviola che ...

LIVE Napoli-Fiorentina - Serie A in DIRETTA : 0-0 - Jorginho si divora il gol - annullato una rete a Simeone : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI TUTTE LE PARTITE DELLA Serie A Buon pomeriggio e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Napoli-Fiorentina, match valido per il 16° turno del campionato di Serie A 2017-2018. I partenopei, dopo il pareggio tra Juventus-Inter di ieri all’Allianz Stadium, hanno l’occasione di ritornare in vetta alla classifica battendo nel match del San Paolo la Fiorentina di Stefano Pioli. Maurizio Sarri dovrà fare a meno ...

Diretta / Chelsea Atletico Madrid (risultato live 1-1) streaming video e tv : autogol di Savic! Simeone trema : Diretta Chelsea Atletico Madrid info streaming video e tv. In campo a Stamford Bridge per la 6^ giornata di Champions League, probabili formazioni, orario, quote e risultato live(Pubblicato il Tue, 05 Dec 2017 22:13:00 GMT)

Diretta / Lazio Fiorentina (risultato live 0-0) streaming video e tv : gol annullato a Simeone : Diretta Lazio Fiorentina info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live della partita di Serie A, valida per la 14^ giornata(Pubblicato il Sun, 26 Nov 2017 18:01:00 GMT)

Video/ Atletico Madrid Roma (2-0) : highlights e gol della partita. Parla Simeone (Champions League girone C) : Video Atletico Madrid (risultato finale 2-0): gli highlights e i gol della partita giocata al Metropolitano ed è stata valida per la quinta giornata del girone C di Champions League(Pubblicato il Thu, 23 Nov 2017 10:33:00 GMT)