' Silvio era ' Unfit' ma oggi può salvare l' Italia dai 5 Stelle'

Bill Emmott si ricrede e scrive "Why Silvio Berlusconi is fit to save Italy". E spiega : "Era "Unfit" ma oggi può salvare l'Italia dai 5 Stelle" : "Berlusconi unfit to lead Italy". Nel 2001 Bill Emmott con la copertina del suo Economist, allora da lui diretto, fece infuriare Berlusconi. oggi il giornalista torna sul Cavaliere in un editoriale sul sito Project Syndicate ma con un'idea diversa: "Berlusconi potrebbe finire per essere il salvatore politico dell'Italia? Non escludetelo".Bill Emmott ne è convinto: "Per quanto sia scioccante", una sua vittoria andrebbe considerata un ...

Silvio Berlusconi : 'Sono in campo per convincere gli italiani e per restituire a tutti un po' di speranza' - : È avvenuto quando ho costruito le nuove città modello, quando ho creato la tv commerciale in Italia, quando ho fatto del Milan il club più forte del mondo, quando ho creato dal nulla un Movimento ...

Forza Italia - Silvio Berlusconi : 'Sono in campo per ridare speranza e aiutare le persone in difficoltà' : 'Noi invece stiamo selezionando persone che non hanno mai fatto politica, ma che nel lavoro, nelle professioni, nell'impresa, nella cultura, nel volontariato siano vere e proprie eccellenze che ...

Silvio Berlusconi vincerà le elezioni in scioltezza : Incredibile ma vero. Un ottantenne azzoppato dai suoi avversari (che l’hanno reso non candidabile con una legge ad personam) torna in campo e rimette insieme il centrodestra. Riesce a conquistare la regione Sicilia e punta a Palazzo Chigi. Silvio Berlusconi…Continua a leggere →

Silvio il moderato e Matteo il trumpista verso un'alleanza difficile : Salvini parla delle sue tre priorità assolute: Berlusconi basa il suo programma elettorale sulla flat tax per dare ossigeno alla classe media e all'economia nel suo complesso. Chiede in prestito ...

Silvio Berlusconi il moderato e Matteo Salvini il trumpista. Verso un'alleanza difficile : Parola d'ordine "Salvini premier". Il leader della Lega non si nasconde, vuole arrivare a Palazzo Chigi e si rivolge nuovamente a Silvio Berlusconi: "Deve indicare prima del voto chi è il suo candidato premier. Se non ne ha uno, può fare il mio nome". In un'intervista a Libero, Matteo Salvini delinea il suo programma, fortemente ispirato a Donald Trump."Ho già studiato e ho tutto chiaro: ministri, programmi, chi mandare e ...

Mondiali 2018 su Mediaset - PierSilvio Berlusconi : «Abbiamo superato la Rai». Orfeo replica : Piersilvio Berlusconi “Nel fare servizio per il pubblico, questa volta Mediaset supera il servizio pubblico vero e proprio“. Ora che il Biscione si è aggiudicato i diritti tv per i Mondiali di Russia 2018, Piersilvio Berlusconi può segnare a porta vuota. La concorrenza, del resto, è stata già dribblata (ciò nonostante, la replica del DG Rai Orfeo non si è fatta attendere). L’AD del gruppo di Cologno non ha nascosto la propria ...

Pier Silvio Berlusconi : «Non credo che mio padre tornerà ad occuparsi del Milan» : «Mio padre capisce tantissimo di calcio, lo ha dimostrato negli anni, è libero di dare consigli e parlare di Milan». L'articolo Pier Silvio Berlusconi: «Non credo che mio padre tornerà ad occuparsi del Milan» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Russia 2018 a Mediaset - Pier Silvio Berlusconi : 'L'operazione Russia creerà più margini che costi per Mediaset' : L'operazione Mondiali di calcio Russia 2018 , per cui Mediaset s'è aggiudicata i diritti in esclusiva ' è destinata a creare margine '. Parola di Pier Silvio Berlusconi , ad e vice presidente Mediaset ...

Calciomercato Milan/ News - Pier Silvio Berlusconi : mio padre non tornerà (Ultime notizie) : Calciomercato Milan, ultime notizie legate al mondo rossonero: la squadra di Gennaro Ivan Gattuso continua a monitorare la situazione del croato Milan Badelj dela Fiorentina.(Pubblicato il Fri, 22 Dec 2017 13:53:00 GMT)

Mediaset - Pier Silvio Berlusconi : 'Aver preso i Mondiali è un orgoglio - superato il servizio pubblico' : L'operazione sui Mondiali 'ci riempie di orgoglio come azienda italiana nata in Italia'. Lo dice Pier Silvio Berlusconi, ad di Mediaset, in conferenza stampa, 'è una grandissima opportunità editoriale'...

Montesarchio - Silvio Sansone muore dopo schianto in Maserati : BENEVENTO È di un morto e tre feriti, di cui uno grave, il bilancio dell'incidente stradale avvenuto nella notte di sabato sulla statale Appia, a Montesarchio, in provincia di Benevento. A perdere la ...

Silvio Berlusconi scrive una preghiera per i poveri : tutti i forzisti dovranno recitarla : Pare che ultimamente Silvio Berlusconi soffra d'insonnia e che sfrutti le notti per scrivere. scrivere una 'preghiera'. Non è per Natale, l''orazione' del Cav è rivolta alle 'fasce deboli'. Lo stesso ...

Silvio Berlusconi : 'Mussolini proprio un dittatore non era...' : E Silvio Berlusconi è lì al suo fianco, per una chiacchierata che prende sempre una inevitabile piega politica. Quest'anno, poi, ci sono le elezioni politiche alle porte e dunque le parole del leader ...