Silvia Toffanin ha ospitato Carlo Verdone | paura per l' attore

"Verissimo" - una nuova puntata delle vicende della coppia Carrisi-Lecciso alla corte di Silvia Toffanin : I dissapori in questioni erano venuti alla luce settimane fa, al momento della presentazione del nuovo libro di Albano ("L'origine del mio mondo. Madre mia", edito da Baldini&Castoldi e già in ...

Silvia Toffanin e Sergio Sylvestre piangono insieme a Verissimo : Verissimo: Silvia Toffanin e Sergio Sylvestre in lacrime Momento di commozione a Verissimo per Silvia Toffanin. La conduttrice non è riuscita a trattenere le lacrime davanti al racconto di Sergio Sylvestre, il vincitore di Amici 15. Il cantante americano ha parlato della prematura scomparsa del padre, avvenuta solo lo scorso maggio. Una grave perdita per […] L'articolo Silvia Toffanin e Sergio Sylvestre piangono insieme a Verissimo ...

Sergio Sylvestre/ Da Silvia Toffanin presenta "Big Christmas" con i brani più amati del Natale (Verissimo) : Sergio Sylvestre a Verissimo per presentare "Big Christmas", la sua nuova fatica discografica, un album che raccoglie i brani del Natale e che celebra la festa più bella dell'anno(Pubblicato il Sat, 23 Dec 2017 09:30:00 GMT)

Verissimo - anticipazioni sabato 23 dicembre : tutti gli ospiti di Silvia Toffanin : Nuovo appuntamento, a due giorni da Natale, con il talk show del sabato pomeriggio di Canale 5: Verissimo. Quali personaggi accoglierà stavolta la padrona di casa Silvia Toffanin? E quali storie avranno da raccontare? Andiamo a scoprire insieme tutti gli ospiti della puntata del 23 dicembre! anticipazioni Verissimo, puntata di sabato 23 dicembre Divertimento, musica e sorprese oggi a Verisssimo, non solo per i grandi ma anche per i più piccini, ...

Al Bano Carrisi/ Video - prima di festeggiare Natale torna nel salotto di Silvia Toffanin (Verissimo) : Al Bano Carrisi a Verissimo: prima di festeggiare Natale torna nel salotto di Silvia Toffanin per una nuova emozionante intervista. Anticipazioni e news.(Pubblicato il Sat, 23 Dec 2017 03:14:00 GMT)

Silvia Toffanin e Ilary Blasi bacio saffico in tv : Se quella del Gf Vip è stata un’edizione “al bacio”, non poteva essere da meno la reunion degli ex inquilini a Verissimo. E a scaldare gli animi ci avrebbero pensato le due conduttrici, Ilary Blasi e Silvia Toffanin, che si sarebbero scambiate un “appassionato bacio saffico”,ma su Instagram già piovono le prime indiscrezioni. E proprio sul profilo ufficiale di Lady Totti è apparsa la foto-scoop. In pochi minuti lo ...

Verissimo Speciale GF Vip : conducono (e si baciano) Silvia Toffanin e Ilary Blasi. Parla il vincitore Bossari : «Non mi aspettavo di battere Giulia De Lellis» : Verissimo Speciale GF Vip Dopo la finale di lunedì, il Grande Fratello Vip 2017 continua a Verissimo con una puntata interamente dedicata al reality show. Per l’occasione, conducono insieme Silvia Toffanin e Ilary Blasi; e anche loro si stampano un bacio in bocca in ‘omaggio’ a questo GF Vip, ribattezzato come l’edizione dei baci impossibili (ci fu anche quello tra la Blasi e Belen Rodriguez). In studio presenti tutti i ...

Ilary Blasi / Dopo il Grande Fratello Vip 2 un progetto con l’amica Silvia Toffanin? (Verissimo) : Ilary Blasi a Verissimo: Dopo la conduzione del Grande Fratello Vip 2, la conduttrice romana torna nello studio di Verissimo con l'amica di sempre, Silvia Toffanin.(Pubblicato il Sat, 09 Dec 2017 06:50:00 GMT)