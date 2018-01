SI APRE LA CONTA NEL CENTRODESTRA

Pastore APRE all’approdo all’Inter : “contatti con Sabatini” - i dettagli : “Il mercato? Un po’ ci penso. E’ normale che un calciatore voglia giocare di piu’, ma sono decisioni dell’allenatore, io sono tranquillo. Faccio cio’ che e’ necessario ma sinceramente ho voglia di andare al Mondiale. Se il ct non mi vede giocare, sara’ difficile essere convocati”. In un’intervista a “Canal+”, Javier Pastore semina dubbi circa il proprio futuro al Psg. ...

Nella Giornata mondiale della prematurità la struttura dell'Aou di Sassari APRE le porte ai visitatori e racconta le storie di tanti bambini : Il tasso di sopravvivenza per i neonati prematuri, infatti, è in continuo miglioramento grazie ai progressi compiuti dalla scienza. Un open day, quello di questa mattina, che ha condotto il "...

RIAPRE A PULSANO IL MUSEO DELLA CIVILTÀ CONTADINA. LE CONSIDERAZIONI DEL CONSIGLIERE ANGELO DI LENA : Non posso che essere soddi s fatto DELLA riapertura di questo contenitore che valorizza il nostro paese , proprio come io ho sempre sostenuto in questi anni di politica . La cultura contadina è ...