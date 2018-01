Servizi sanitari e nuovo ospedale di Cosenza | entro gennaio a palazzo dei Bruzi un

'Vannoni era un millantatore - ma il Servizio sanitario ci ha abbandonato. Lotteremo per gli 'invisibili'' : No, Sofia non sarebbe guarita, però da quelle infusioni avrebbe continuato ad avere benefici, come noi stessi abbiamo constatato e come del resto in tutto il mondo la scienza ha stabilito". Parlano ...

I genitori di Sofia contro il metodo Stamina : "Vannoni era un millantatore - ma il Servizio sanitario ci ha abbandonato. Lotteremo per gli 'invisibili'" : "Sapevamo che non avrebbero rigenerato i neuroni come millantava Vannoni con il metodo Stamina, perché non esiste alcun laboratorio al mondo in grado di sostituire cellule neuronali malate con cellule sane. No, Sofia non sarebbe guarita, però da quelle infusioni avrebbe continuato ad avere benefici, come noi stessi abbiamo constatato e come del resto in tutto il mondo la scienza ha stabilito". Parlano al Corriere della Sera i ...

Fvg - Telesca : via libera a linee gestione Servizio sanitario 2018 : Trieste, 28 dic. (askanews) Partendo dallo scenario, quello dell'applicazione della riforma, definiscono puntualmente obiettivi e risultati attesi il prossimo anno e indicano le risorse ...

Value Academy : formazione e “program budgeting” per un Servizio Sanitario condiviso ed efficace : Fondazione Charta promuove un progetto formativo rivolto ai decisori politico-amministrativi della sanità italiana per uniformare al rialzo l’offerta di salute su tutto il territorio... L'articolo Value Academy: formazione e “program budgeting” per un Servizio Sanitario condiviso ed efficace su Roma Daily News.

Una bussola tecnologica per ottimizzare i Servizi sanitari. E' stata presentata in ospedale per indicare la "rotta" da seguire : (UNWEB) Perugia- Un nuovo programma informatico, per ora utilizzato solo in tre strutture ospedaliere italiane, stato adottato dall'ufficio controllo di gestione e dal servizio informatico, e ...

CVS Health - una delle più grandi aziende di Servizi sanitari degli Stati Uniti - comprerà la società di assicurazioni mediche Aetna : CVS Health, una delle più grandi aziende di servizi sanitari degli Stati Uniti, ha annunciato domenica di aver trovato un accordo per comprare la società di assicurazioni mediche Aetna per 69 miliardi di dollari (circa 58 miliardi di euro). Tra The post CVS Health, una delle più grandi aziende di servizi sanitari degli Stati Uniti, comprerà la società di assicurazioni mediche Aetna appeared first on Il Post.

Tumori - ministro Lorenzin : la lotta al cancro è priorità del Servizio sanitario nazionale : “Combattere le neoplasie è una delle priorità del servizio sanitario nazionale, sia per l’elevata incidenza della malattia che per il suo pesante impatto sociale ed economico. La patologia oncologica e’ destinata diventare, infatti, per effetto dell’invecchiamento della popolazione, un’emergenza che deve essere affrontata globalmente“. Lo ha ricordato la ministra della Salute, Beatrice Lorenzin, in un ...

La cannabis terapeutica sarà a carico del Servizio Sanitario Nazionale : La cannabis di Stato prescritta in ricetta dai medici per essere utilizzata per la terapia del dolore sarà da ora in poi a carico del Servizio Sanitario. Sono stati infatti approvati due emendamenti dalla commissione di Bilancio al Senato che prevedono questa possibilità. La norma sulla trasformazione della cannabis a uso medico e terapeutico, quindi, è stata trasforma in legge, andando incontro con un contributo concreto, alle spese di tutti i ...

Maggiore è la disabilità - più difficile è l’accesso al Servizio sanitario : Due recenti pubblicazioni internazionali hanno sottolineato che le persone con disabilità hanno un peggiore accesso al servizio sanitario e una minore qualità dello stesso, rispetto ai normodotati. Il peggioramento dei servizi è proporzionato al grado di disabilità: più problematica è la disabilità, peggiore è il servizio. Il primo articolo, pubblicato sul prestigioso British Medical Journal (Rivista Medica Britannica), ha analizzato le ...