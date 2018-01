Serie A | Roma-Atalanta 1-2 | espulsi De Roon e Gasperini

Serie A - Roma-Atalanta 1-2 : sorpresa all'Olimpico - in gol Cornelius e De Roon : ROMA - L'Atalanta dei miracoli compie l'ennesimo capolavoro della stagione: oggi è il turno della Roma, messa in ginocchio (2-1) dalle reti di Cornelius e De Roon. Quest'ultimo lascia la squadra di ...

Calcio - Serie A 2017-2018 : Roma-Atalanta 1-2 - gli orobici sbancano l’Olimpico - giallorossi in crisi : L’Atalanta non si ferma più. Gli uomini di Giampiero Gasperini dopo aver espugnato il San Paolo, nei quarti di finale di Coppa Italia, si confermano anche in campionato sbancando l’Olimpico e superando la Roma 2-1. Un risultato figlio di una prova eccezionale della formazione nerazzurra a segno nel primo tempo con Cornelius e De Roon, espulso poi per doppia ammonizione. In superiorità numerica per tutta la ripresa, la squadra di Di ...

Video Gol Roma Atalanta 1-2 : Highlights e Tabellino Serie A 06-01-2018 : Risultato Finale Roma-Atalanta 1-2: Cronaca e Video Gol Cornelius, De Roon, Dzeko 20° Giornata Serie A 06 Gennaio 2018. Continua il momento nero della Roma, che da quasi un mese non riesce a più a vincere. All’Olimpico Roma-Atalanta finisce 1-2 per la squadra bergamasca, chela contrario della Roma dimostra ancora una volta di essere in un periodo di forma straordinario. Il primo tempo gira tutto a favore della squadra ospite, capace ...

LIVE Roma-Atalanta - 20a giornata Serie A in DIRETTA : sfida dal sapore europeo all’Olimpico. Dzeko vuole sbloccarsi - occhio a Papu Gomez : Buonasera e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Roma-Atalanta, incontro valido per la ventesima giornata del campionato di calcio di Serie A 2017-2018. La Roma, reduce dal pareggio con il Sassuolo all’Olimpico, cerca sempre tra le mura amiche di ritrovare il successo ed iniziare il migliore dei modi il girone di ritorno. Una vigila non certo tra le più tranquille quella vissuta in casa giallorossa. La non convocazione di Radja Nainggolan, in ...