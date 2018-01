Serie A | le 7 cose da seguire all' Epifania

Serie A - le 7 cose da seguire della 18giornata : Da quel giorno sono successe molte cose: Dybala è diventato un punto fermo della Juventus e uno dei migliori giocatori al mondo. Dopo averlo provato in diverse posizioni, Allegri lo ha adattato a ...

Serie A - le 8 cose da seguire della 18giornata : Da quel giorno sono successe molte cose: Dybala è diventato un punto fermo della Juventus e uno dei migliori giocatori al mondo. Dopo averlo provato in diverse posizioni, Allegri lo ha adattato a ...

Video/ Trapani Cosenza (1-2) : highlights e gol della partita (Serie C 19^ giornata) : Video Trapani Cosenza (risultato finale 1-2): highlights e gol della partita della 19^ giornata di Serie A. Granata in 10 per l'espulsione di Palumbo.(Pubblicato il Mon, 18 Dec 2017 10:04:00 GMT)

Serie A - le 9 cose da seguire della 17giornata : Il Napoli risolverà la propria sterilità offensiva? Il Napoli quest'anno non è riuscito a segnare 4 volte in campionato. In ogni caso non ha trovato una soluzione al dilemma di una difesa abbastanza ...

Tartarughe Ninja - 5 cose che forse non sapete sulla Serie animata : Al cinema sono tornate nel 2014 e poi due anni dopo con dei nuovi film live-action prodotti da Michael Bay: ma se le Tartarughe Ninja sono una saga ancora popolarissima fra il pubblico di tutte le età il merito è sicuramente della serie animata che, debuttando 30 anni fa proprio in questo periodo, sancì definitivamente il loro successo. Create nel 1984 da Kevin Eastman e Peter Laird nei fumetti della Mirage Studios, le Tartarughe vennero ...

Video/ Cosenza Francavilla (4-1) : highlights e gol della partita (Serie C 18^ giornata) : Video Cosenza Francavilla (risultato finale 4-1): highlights e gol della partita valida nella 18^ giornata del girone c della serie c. Tripletta di Baclet.(Pubblicato il Mon, 11 Dec 2017 11:40:00 GMT)

Diretta Cosenza - Virtus Francavilla dove vedere in tv e streaming gratis Serie C - : Diretta Cosenza-Virtus Francavilla, il match valido per la 18a giornata del campionato di Serie C, con le informazioni su orario Diretta tv e streaming gratis del match

Serie A - le 7 cose da seguire della 16giornata : 1. L'esplosione di Jakub Jankto L'Udinese ha ormai perso da molti anni la fama patinata di club che riesce a scovare il talento in giro per il mondo e se oggi è rimasto almeno il ricordo di quella legacy gran parte del merito va a Jakub Jankto, il talento più luminoso della squadra friulana negli ultimi anni. Jankto ha giocato sempre ...

Serie A - le 7 cose da seguire della 15giornata : ... a seconda della squadra che si trova di fronte, con una forma di rispetto-per-tutti molto gattusiana, che dice che giocherà al Vigorito come se fosse "la finale di Coppa del Mondo". Mirabelli ...

Banche - Renzi : “Il Pd esce a testa alta. La Boschi? Alibi per non parlare di cose Serie. Da ora deciderà se fare le querele” : Da ieri “è chiaro” che “il problema non era il Pd“. Anzi, “il Pd esce a testa alta“. E la sottosegretaria Maria Elena Boschi deciderà se fare le querele. Matteo Renzi dopo un giornata di silenzio brandisce il caso Etruria-Bankitalia. Tutto secondo copione: “La commissione d’inchiesta – dice il leader democratico a Circo Massimo, su Radio Capital – sta dimostrando che la battaglia del Pd era ...

Diretta Cosenza - Sicula Leonzio dove vedere in tv e streaming gratis Serie C - : Diretta Cosenza-Sicula Leonzio, il match valido per la 16a giornata del campionato di Serie C, con le informazioni su orario Diretta tv e streaming gratis del match

Serie A - le 7 cose da seguire della 14giornata : 1. Quanto durerà la Sampdoria? La Sampdoria viene da cinque vittorie nelle ultime sei partite e, in questo momento, è una delle squadre più in forma della Serie A. La squadra di Giampaolo ha battuto ...

Video/ Catania Cosenza (1-2) : highlights e gol della partita (Coppa Italia Serie C) : Video Catania Cosenza (risultato finale 1-2): gli highlights e i gol della partita valida per i sedicesimi di finale della Coppa Italia Serie C 2017-2018.(Pubblicato il Thu, 23 Nov 2017 10:18:00 GMT)

RISULTATI COPPA ITALIA Serie C/ Diretta live score : il Cosenza passa al Massimino! (sedicesimi) : RISULTATI COPPA ITALIA SERIE C: Diretta live score delle sette partite che mercoledì 22 novembre proseguono il programma dei sedicesimi di finale, in campo anche il Renate e il Catania(Pubblicato il Wed, 22 Nov 2017 22:10:00 GMT)