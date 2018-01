Serie A Genoa | Ballardini | Stiamo andando oltre le aspettative

Serie A - Genoa-Sassuolo 1-0 - il tabellino : Genoa-Sassuolo 1-0 (primo tempo 0-0) MARCATORE: Galabinov al 35' s.t. GENOA (3-5-2): Perin; Biraschi, Spolli, Zukanovic; Rosi, Rigoni, Brlek (Lazovic dal 31' st), Bertolacci, Laxalt; Pandev (Galabinov ...

Serie A. Napoli-Verona 2-0; Spal-Lazio 2-5; Benevento-Sampdoria 3-2; Genoa-Sassuolo 1-0; Milan-Crotone 1-0 : TORINO - Uno strepitoso Immobile lancia la Lazio in zona Champions con un poker alla Spal. Il Benevento festeggia la Befana con la seconda vittoria in Serie A, e sale a quota 7. Bonucci firma il primo ...

Dove vedere Genoa-Sassuolo - diretta tv e streaming Serie A 06 gennaio2018 : ... Notizie sul tema Milan-Crotone diretta tv e live streaming Serie A oggi 6/1 Napoli-Verona, diretta tv e info streaming Serie A oggi 6 gennaio 2018 Fiorentina-Inter diretta tv e live streaming, Dove ...

Genoa e Sassuolo - sfida sul campo e sul mercato : occhi in Serie B - ecco l’obiettivo in comune : Tra le sfide in programma in questa domenica che apre il girone di ritorno di Serie A figura Genoa-Sassuolo. A ‘Marassi’ andrà in scena uno scontro salvezza tra due squadre che si apprestano a sfidarsi anche sul mercato. Entrambe, infatti, secondo quanto riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, hanno messo gli occhi su Marco Migliorini, difensore centrale in forza all’Avellino. I rossoblù hanno già effettuato un ...

Serie A Genoa - Ballardini : "Voglio una squadra generosa e affamata" : GENOVA - Il Genoa apre in casa il girone di ritorno in un match molto complesso. A Marassi arriva il Sassuolo di Iachini in grande spolvero dopo il pari contro la Roma all'Olimpico. "Voglio un Genoa ...

Serie A Genoa - lavoro differenziato per Veloso : GENOVA - Prosegue la marcia di avvicinamento del Genoa al prossimo impegno di campionato, contro il Sassuolo . Il programma odierno ha previsto focus sugli aspetti tattici e prove di formazione. ...

Serie A Genoa - Bertolacci e Palladino tornano in gruppo : GENOVA - Seduta di allenamento per il Genoa , in vista della gara contro il Sassuolo .Il programma odierno ha previsto una fase iniziale di riscaldamento, dopo la quale sono andati in scena ...

Serie A Genoa - dopo l'influenza Pellegri si riaggrega al gruppo : GENOVA - dopo la ripresa di ieri, nuovo lavoro oggi per il Genoa , con una doppia seduta. Nella mattinata, rosa suddivisa in due gruppi da 14 giocatori: il programma è stato svolto in parte in ...

Serie A Genoa - Rossi : "Adoro giocare". Ballardini : "Bello l'applauso di Torino" : TORINO - Dopo il debutto in Coppa Italia, ecco la prima in campionato. Peppe Rossi ha esordito con la maglia del Genoa nella sfida contro il Torino: "Si tratta di un punto molto importante per la ...

Serie A Torino-Genoa 0-0 - il tabellino : TORINO - Torino e Genoa si annullano a vicenda all'Olimpico. Finisce 0-0 la sfida valida per la diciannovesima giornata di Serie A. Torino-Genoa 0-0: NUMERI E STATISTICHE TORINO (4-3-3): Sirigu; De ...

Genoa : un attaccante può finire in Serie B : Secondo quanto riferisce Sky Sport , l'Entella ha avviato i primi contatti col Genoa per l'attaccante classe '84 Raffaele Palladino , in scadenza di contratto a giugno ma fuori dal progetto di Ballardini.