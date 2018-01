Serie A Fiorentina | Pioli | Fiorentina | mi sei piaciuta

Calcio - Serie A 2018 - Fiorentina-Inter 1-1 : Icardi illude i nerazzurri - Simeone trova il pari al 91' : Tanto spettacolo tra Fiorentina e Inter, ma nessuna delle due riesce a primeggiare. Al Franchi il match finisce in parità sull’1-1 con i nerazzurri che passano in vantaggio ad inizio ripresa con Icardi, ma al 91’ arriva il gol di Simeone, che regala un punto ai viola, che hanno meritato questo risultato, giocando una grande partita. Sfuma quindi nel finale la vittoria per l’Inter, che non riesce ad uscire ancora dal momento di crisi. Nel primo ...