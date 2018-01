Serie A | Fiorentina-Inter 1-1 | beffa Simeone | per Spalletti prosegue il digiuno

Serie A Fiorentina-Inter 1-1 - il tabellino : FIRENZE - La Fiorentina ferma l' Inter sull'1-1 nell'anticipo della ventesima giornata di Serie A. La sfida la sblocca Icardi all'inizio del secondo tempo, la risposta dei viola arriva nel recupero ...

Calcio - Serie A 2018 - Fiorentina-Inter 1-1 : Icardi illude i nerazzurri - Simeone trova il pari al 91' : Tanto spettacolo tra Fiorentina e Inter, ma nessuna delle due riesce a primeggiare. Al Franchi il match finisce in parità sull’1-1 con i nerazzurri che passano in vantaggio ad inizio ripresa con Icardi, ma al 91’ arriva il gol di Simeone, che regala un punto ai viola, che hanno meritato questo risultato, giocando una grande partita. Sfuma quindi nel finale la vittoria per l’Inter, che non riesce ad uscire ancora dal momento di crisi. Nel primo ...

Video gol Fiorentina – Inter 1 – 1 - highlights e tabellino - 20° giornata Serie A 05/01/2018 : Risultato Finale Fiorentina – Inter 1 – 1, Icardi, Simeone : Cronaca e Video Gol, 20^ giornata Serie A 05 Gennaio 2018. L’Inter viene da un buon pareggio ottenuto in casa con la Lazio, dopo la Serie di due sconfitte consecutive, contro Udinese e Sassuolo. La Fiorentina viene da un ottimo pareggio, anche se avrebbe meritato di più, in casa con il Milan. La partita si mostra subito su ritmi godibili, con le due squadre alla ...

LIVE Fiorentina-Inter - anticipo 20a giornata Serie A 2018 in DIRETTA : 1-1. I viola pareggiano nel recupero con Simeone : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE in tempo reale di Fiorentina-Inter, anticipo della 20a giornata di Serie A. All’andata i nerazzurri prevalsero con il netto risultato di 3-0, grazie ad una doppietta di Icardi e ad un gol nel finale di Perisic. Ora però la situazione delle due squadre è profondamente diversa. Infatti l’Inter sta vivendo un momento di grande crisi e la vittoria manca ormai da un mese. Dall’altra parte i viola hanno invece ...

Anticipo Serie A - Fiorentina-Inter 1-1 : 22.44 La Fiorentina acciuffa nel finale l'Inter: al 'Franchi' è 1-1. Primo tempo con la Fiorentina più pungente e l'Inter a fare possesso palla. Al 2' chance per Simeone che mette fuori.Théréau,dopo uno scivolone di Ranocchia,manda alto (15').Nerazzurri avanti nella ripresa: al 55' punizione di Cancelo,Icardi ci prova di testa,poi,sulla respinta di Sportiello,ribadisce in rete di destro. Pressione viola, Handanovic,dopo tanti miracoli, nel ...

